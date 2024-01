Tras varios reportes ciudadanos, la Dirección de Transporte, a cargo de Felipe Pech González, hace la siguiente aclaración sobre el supuesto ajuste a las tarifas de las rutas urbanas en el municipio.



“No hay autorización de tal ajuste de $7.50 a $10 pesos para las tarifas urbanas que comprenden las colonias y la ruta de Chicxulub Puerto. Esta autoridad no tiene notificación alguna, aviso o solicitud tanto de los interesados como de la Agencia de Transporte de Yucatán”, enfatizó el funcionario municipal.



En ese contexto, y por instrucciones del alcalde Julián Zacarías Curi, la dependencia municipal mantuvo contacto con dicha agencia, la cual indicó que no hay autorización a un ajuste a la tarifa urbana, ni de la cabecera municipal y ni la ruta de Chicxulub puerto.



Por lo anterior, Pech González invita a la ciudadanía a reportar cobros que superen los más de $7.50 pesos en las rutas urbanas, al teléfono de la dependencia 99 91 516 273.





En caso de que algún operador o unidad o ruta cobre fuera de las tarifas autorizadas en la cabecera municipal y la ruta de Chicxulub serán sancionados junto con el concesionario conforme al marco legal.



Finalmente, el funcionario resaltó que: “el alcalde Julián Zacarias Curi siempre velará por el beneficio de las familias y su economía; por lo que nos ha encomendado vigilar este tema, y tomar las medidas pertinentes en pro de los progreseños”.