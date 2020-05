'Dan ultimátum' a diputados para aprobar Plan de Reactivación Económica

MÉRIDA, Yucatán.- Los diputados del Congreso del Estado se deben a los yucatecos y tienen que respaldar lo que la sociedad necesita; en este momento es la aprobación del Plan de Reactivación Económica para enfrentar las afectaciones de la pandemia del coronavirus, afirmó ayer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alberto Abraham Xacur.

Agregó que la citada propuesta permitirá recuperar la actividad empresarial y económica del Estado lo antes posible, y poder conservar las fuentes de empleos.

En la víspera de que el Poder Legislativo someta a votación el dictamen que requiere del aval de 17 de los 25 legisladores, el dirigente empresarial hizo un llamado a los diputados del PRI y de Morena que en días pasados manifestaron su postura en contra para que tengan en cuenta que ellos se deben a los yucatecos y que es momento que dejen a un lado cualquier ideología política.

“En el caso del PRI lo que hemos platicado, con los que yo he platicado de ellos, es que están conscientes de que sí es necesario el crédito y que se debe de aprobar, pero tienen presiones políticas de la dirigencia de su partido en donde les dicen: ‘No lo apruebes porque entonces el Gobierno del Estado va quedar bien’; no se trata de eso, se trata de la economía de los yucatecos, ellos se deben a los yucatecos, aquí hay que hacer a un lado cualquier ideología política y trabajar todos en conjunto para salir adelante”.

Alberto Abraham agregó que en el caso de los diputados de Morena, están llevando la línea del Gobierno federal, que no ha querido dar prácticamente nada para palear la crisis generada por el coronavirus.

“Lo único que dieron fueron esos créditos de 25 mil pesos para las mipymes, que no tuvo éxito, ellos pensaban colocar dos millones de créditos a nivel nacional y no llegaron ni siquiera al millón porque es un poquito, realmente no sirve para la recuperación. Entonces que entiendan los de Morena que el Gobierno federal no ha dado nada y que ellos están ahí por los yucatecos y tienen que apoyar lo que los yucatecos necesitan, en este caso la aprobación de este crédito”.

Hoy, el Congreso realiza a cabo la sesión plenaria en la que someterá a votación el dictamen del Plan de Reactivación Económica para responder a los retos generados por la pandemia del coronavirus a través de un crédito por hasta mil 728 millones de pesos.