Insisten en que terrenos de la Plancha deben ser un pulmón verde

Patricia Itzá/MÉRIDA

El presidente del Patronato del Centro Histórico, Enrique Ancona Teigell, indicó que los terrenos de la Plancha deben ser un pulmón verde en vez de crearse ahí una estación del tren maya, debido a que “no se debe de estar cambiando el proyecto a otro completamente diferente”.

“Ahora no sabemos qué van hacer en la Plancha, dicen que va ser para la estación del tren maya, otras versiones dicen que no. Nosotros estamos a favor de proyectos que detonen un desarrollo, un beneficio, pero lo que no pueden es estar cambiando de una cosa a otra completamente diferente”, expresó.

Dijo que al final el terreno es del Gobierno Federal, por lo que las decisiones las tomarán ellos, pero la situación debería ser diferente si estos fueran del Gobierno estatal.

“Me gustaba más la idea de que se convierta en un pulmón, que se haga un parque con el fin de que se revitalice esa zona, que se podría transformar en un corredor que inicie desde Paseo de Montejo hasta la Plancha”, explicó.

Para Ancona Teigell, el realizar el proyecto de áreas verdes permitiría la existencia de un corredor que se pudiera alargar a otras calles como la 59.

“De esta manera se estaría integrando de una forma más atractiva el Centro de la ciudad, a tener solamente una estación de trenes”.

Declaró que la ventaja de instalar el tren maya sería sólo para el sector turístico debido a que este medio de transporte trasladaría en su mayoría a visitantes de otras partes.

“Lo que también sería bueno, ya que antes los terrenos de la Plancha sólo se utilizaban para realizar descargas”.

Cabe recordar que el coordinador del proyecto federal en Yucatán, Aarón Rosado Castillo, declaró “que la estación y las oficinas centrales del tren maya se podrían ubicar en el terreno de la Plancha, lo que se prevé reactive el edificio de la antigua estación de ferrocarriles”.

Ante esto, integrantes del colectivo Gran Parque la Plancha y de otras agrupaciones civiles rechazaron que los terrenos sean adecuados para instalar una estación para el tren maya, pues ocasionaría problemas serios de movilidad para la ciudad y los vecinos.