MÉRIDA, Yuc.- Si usted es vecino del puerto de Progreso, o si es de los que van a pasar allá los fines de semana, más vale que tome muchas fotos de la playa, porque en 100 años, aproximadamente, el panorama será completamente distinto, pues el nivel del mar subirá más de un metro.

En total, se estima que el agua subirá hasta 1.17 metros de su nivel actual, derivado del calentamiento global, situación que se dará prácticamente en todas las costas de nuestro país.

Por supuesto, esos 1.17 metros son un promedio, pues en el peor de los casos, el nivel subiría hasta 1.30 metros, y en el más leve, 78 centímetros.

En otras palabras, es un hecho que en 100 años el nivel del mar subirá, lo cual cambiará por completo no sólo la geografía, sino la imagen de este puerto y de los demás que conforman la costa yucateca.

Estos cálculos están basados en una herramienta creada por la NASA y que se dio a conocer en la página de esta Administración de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos.

En los próximos 100 años, México prácticamente perderá todas sus playas como las conocemos, lo cual será un impacto fuerte no sólo en lo ecológico, sino también a nivel de industria turística.

El calentamiento global modificaría paulatinamente el nivel del mar, lo cual muestra en proyecciones la herramienta de la NASA para todo el mundo, pero en el caso particular de México, especialmente Yucatán, el panorama es dramático con el cálculo en el puerto de Progreso.

Otros ejemplos refieren que en Acapulco el promedio de elevación del nivel del mar sería de 1.45 metros. También señalan que de 1.15 metros en Manzanillo, y en Mazatlán, Sinaloa, sería de 0.95 metros, por mencionar nada más algunos destinos de playa.

