Con 406 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para evitar que en México existan playas privadas.

Ahora la iniciativa se turnó al Senado de la República para su discusión.

Además, se estableció una multa de entre 3 mil y 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a concesionarios o propietarios de terrenos cercanos a las playas que impidan el acceso a éstas.

La iniciativa indica que en el caso de que no existan vías públicas o acceso desde la vía pública a las playas, los propietarios de terrenos colindantes con zonas federales deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas, a través de los accesos que convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con los propietarios.

El documento nació de las iniciativas presentadas en octubre y noviembre de 2018 por las diputadas Julieta Macías Rábago de Movimiento Ciudadano y Carmina Yadira Regalado de Morena.

La restricción al acceso de playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre, no sólo violenta el artículo 2º constitucional al discriminar a los ciudadanos, sino que pretende un derecho donde no hay, es decir, dichos propietarios, concesionarios o permisionarios, asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo domino corresponde a la nación.

Yucatán

En Yucatán se han dado casos en los que propietarios de predios frente a las playas, ya sea restaurantes o casas particulares, buscan privatizarlos con cercas o mobiliario para que la gente no pueda acceder.

Un caso como ese sucedió hace una semanas en Santa Clara, donde el norteamericano identificado como Cleasey cerró parte de un acceso a la playa, lo que fue denunciado por habitantes de esta comisaría de Dzidzantún, quienes pidieron la intervención del alcalde Ismael Aguilar Puc, para que el extranjero sea sancionado y obligado a quitar parte de la valla.

En ese caso las autoridades federales y estatales intervinieron y dispusieron retirar la malla. “Las playas de México son libres y abiertas”, sostuvieron en ese momento funcionarios de Desarrollo Sustentable.

Esta problemática también se ha dado en restaurantes del puerto de Progreso que colindan con la playa, por lo que hora los que ejerzan dichas conductas tendrán que pagar una cuantiosa multa y en el caso de reincidencia de los concesionarios, ésta se les revocará.

(Con información de www.nacion321.com)