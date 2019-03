Patricia Itzá/MÉRIDA

La plaza del calzado que se ubica en el municipio de Ticul, que estaría lista el año pasado, se espera se termine en el primer semestre de este 2019.

En dicho lugar se impulsará el comercio de ese producto, para que tenga un repunte importante en sus ventas de hasta un 60 por ciento.

Aunque no supo decir cuánto se invertirá en esta construcción, el presidente municipal de Ticul, Rafael Montalvo Mata, agregó que no “sólo se tienen que arreglar pequeñas cosas que no requieren mayor inversión y lo cual se hará junto con el Gobierno del Estado, también se tiene que capacitar al personal que lo operará”, indicó.

“No es un proyecto costoso, sólo se necesita la voluntad del municipio, de los propios productores de calzado y del Gobierno del Estado para utilizar el lugar, se trata de que todos jalemos parejo para que la industria pueda salir adelante”, señaló.

Recordó que existen alrededor de 400 talleres de zapateros y son 80 de alfareros, destacando que la mayoría son negocios familiares, de ahí la importancia de fortalecer su trabajo. A la semana surten camiones procedentes de Veracruz, Tabasco e incluso de Centroamérica.

Hemos visto el interés de capacitarse, pues el objetivo es que se conozca su producto hasta el centro de la República.

“Estamos buscando un vinculo con la cámara nacional de la industria del calzado para que le demos un repunte a este sector, porque no podemos rescatar algo que nunca se ha dejado de hacer, hay que impulsarlo porque tiene buena calidad”, apuntó Montalvo Mata.

Agregó que se busca crear una cooperativa con zapateros y artesanos para conseguir apoyos.