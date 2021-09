Este año, las poblaciones de langostas en el campo yucateco están bajo control, pues no se han detectado grandes mangas como en años anteriores, debido a los trabajos preventivos que se realizan y que las condiciones del suelo han sido propicias para su desarrollo, aseguró el coordinador de la Campaña Estatal de Langosta del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (Cesvy), Mario Poot Pech.

Precisó que de enero a agosto pasado, el personal del Cesvy ha controlado la plaga en 210 hectáreas en las que se detectó presencia de los insectos, en comparación con las mil 347 hectáreas de superficie en las que se había trabajado durante el mismo periodo de 2020.

Durante todo el año pasado (2020) las brigadas del Cesvy controlaron 117 mangas de langosta en tres mil 420 hectáreas en municipios del oriente del estado como Tizimín, Cenotillo, Panabá, Buctzotz, Río Lagartos, San Felipe y Tunkás.

La cifra anterior representa 4.3 veces más de lo logrado el año inmediato anterior (2019) cuando fueron 813 hectáreas y 13 mangas. Indicó que la langosta es una plaga cíclica, lo que indica que hay años en los que las concentraciones son más fuertes que en otros, como el año pasado debido las inundaciones que dejaron las condiciones adecuadas para el desarrollo de los insectos.

Perdonan las langostas

Detalló que el año pasado por cada 100 pasos se detectaban en promedio tres langostas y este año, la cifra es de punto cinco (.05).

“Podemos mencionar por fortuna que para todo el territorio estatal nos encontramos en afectación baja en la plaga de langosta, no tenemos poblaciones altas de mangas como recordaremos el año pasado que se estaban escapando hacia la ciudad de Mérida, hoy no tenemos esa situación y en consiguiente no hay riesgo en la producción agropecuaria”, explicó.