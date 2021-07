Sube a 35% la pobreza laboral en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- En Yucatán, la pobreza laboral aumentó de 33.3 a 35.6 por ciento en el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año pasado.

Especialistas señalan que diversos factores como el aumento en la carga de trabajo, poca interacción social y estrés por la preocupación de la situación social y económica pueden impactar en el bienestar del empleado y, en consecuencia, en las empresas.

De acuerdo con el Índice de Pobreza Laboral del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al primer trimestre de 2021, el 35.6 por ciento de la población de Yucatán (826 mil 239 personas, de acuerdo con el Censo 2020 del Inegi) tuvo ingresos inferiores al costo de la canasta básica, que es de mil 778.98 pesos.

El Índice de la entidad se ubica en el lugar 16 de 32, por debajo de la media nacional que en el primer trimestre de este año fue de 39.4 por ciento.

Ante este panorama, Fernanda Zenizo, directora de Intelab, consultora en gestión de capital humano, manifestó que debido a este factor sumado a las afectaciones psicológicas derivadas por la pandemia del Covid-19, hoy más que nunca urge que las organizaciones se ocupen del bienestar de sus empleados a través del monitoreo de sus perfiles.

“Es el momento de que las organizaciones estén preparadas para realizar pruebas periódicas a sus colaboradores a través de Inteligencia Laboral, con el fin de tener monitoreados y vigentes sus perfiles ya que la incertidumbre por el actual contexto social crea dudas en las decisiones que los empleados están tomando”, advirtió.

Agregó que muchos trabajadores ya no están seguros si las decisiones que toman son las correctas o no para la situación de sus empresas y temen decidir bajo presión, incurrir en la falta de asertividad y no juzgar con objetividad las acciones propias, confundiendo lo correcto con lo incorrecto.

“Los cambios en estas conductas representan para las organizaciones una mayor exposición en temas de ciberseguridad, robo y fraude internos, factores que afectan a las empresas para las que trabajan”, apuntó la consultora.

Fernanda Zenizo recomendó algunas medidas para aplicar con el fin de mitigar este tipo de riesgos derivados de la pobreza laboral y afectaciones psicosociales derivados por la actual contingencia sanitaria.

Recomendaciones

Entre estas medidas mencionó: brindar retroalimentación constante en temas de higiene y salud preventiva, así como del desempeño laboral; trabajar por objetivos y con canales abiertos de comunicación para resolver, de manera inmediata, cualquier inconveniente; mantener comunicación constante sobre la situación de la empresa o el área de trabajo para brindar tranquilidad a los empleados.

Además, aconsejó acercarse a los colaboradores que manifiesten problemas de estrés, ya que de no gestionar esto adecuadamente, puede impactar en su productividad.

