Ya hemos dicho que Mimí Ginés fue una carismática tiple cómica, cantante y actriz catalana que dejó honda huella en Yucatán. Nació en Barcelona el 17 de agosto de 1897, se casó en Mérida y aquí vivió de 1917 a 1936, y murió en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1980.

En mayo y junio de 1934, con dirección artística de Mimí, se representan en el Peón las zarzuelas Las Musas Latinas, La Niña de las Planchas y La Niña de los Besos y se estrenan La Señora Capitana, Los chicos de la escuela y El bueno de Guzmán. En la primera, Mimí encarna a la musa española y Rosario de la Fragua canta El ruiseñor, con dirección musical de Francisco Sánchez Rejón. En noviembre de 1934, participa en la gala inaugural del Teatro Malibú (antes, Cine San Juan), con dirección de Sánchez Rejón.

El 2 de enero de 1935, dirige y actúa en el Teatro Peón Contreras las zarzuelas Enseñanza libre y La gatita blanca. El 10 de febrero, actúa y dirige en el Teatro Colonial Las musas latinas. En julio 24 y septiembre 8 de 1935, protagoniza en el Peón Contreras la opereta La casta Susana, con dirección de Sánchez Rejón y la participación de Nena Graham y Pedro Fernández Trava.

En 1936, actúa en el Teatro Colonial con la compañía de revistas de Daniel “El Chino” Herrera, presentando sus exitosas versiones de La gatita blanca, Isidrín, La niña de los besos, La muela del juicio, La Geisha y otras más. Tras una emotiva despedida que le brinda la XEFC, fija su residencia en la Ciudad de México. Allí, con el apoyo del poeta yucateco Ricardo López Méndez, locutor y publicista de la XEW, ingresa a la radio. “Su voz pasó limpia, hermosa y pícara a través de los micrófonos de la XEW”. Participa en programas líricos acompañada por la Gran Orquesta Montecarlo, de Julio Gochard, con la que graba en discos Columbia (C3102) La española de fantasía, de la zarzuela Las musas latinas.

En 1937, Mimí debuta en el Teatro Ideal de la Ciudad de México en la comedia Tú y yo solos, de Luis Manzano. En una entrevista con la periodista Carmen Madrigal, Mimí asienta: “En Yucatán me adoran… He dejado allá cariños leales, gente que me quiere de verdad“. Y es que en sus años de gloria, el compositor Rubén Darío Herrera le escribió la jarana 6x8, Mimí Ginés, que popularizó con su orquesta en las revistas musicales y ahora figura en el repertorio de varias orquestas y grupos de baile regional de Yucatán.

La nieta de Mimí, Mercedes Cossío Peón, a quien agradezco la información que me envió por conducto de María Teresa Herrera, conserva en su poder el disco mencionado y otro más con marbete negro y letras borradas, que serán digitalizados en la Fonoteca Nacional, a solicitud nuestra, y una copia será enviada a la fonoteca Ada Navarrete de la Dirección de Investigación de la ESAY.

*) Investigador emérito de la ESAY