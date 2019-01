Poesía: rescate de un náufrago

Es una realidad que los lectores de poesía se están extinguiendo, en

librerías y bibliotecas los libros de poemas ocupan un reducido

espacio en los anaqueles, relegados al final del pasillo, porque son

ya una apabullante minoría, y esa realidad nos hace preguntarnos si

esta sociedad de consumo, líquida y globalizada, va desterrando el

pensamiento poético que tanto cultivaron en la antigüedad los

poetas griegos y latinos, la que ocupó un lugar preponderante

desde entonces y al parecer hasta los albores de este siglo, la que

nos da la posibilidad de imaginar y desarrollar un pensamiento

crítico.

La poesía por supuesto entabla un reto con el lector, los poetas

desde siempre han sido transgresores y los de hoy, valientes,

porque lo es todo aquel que ante este panorama desolador se

arriesga a verter la realidad en el verso y afrontar las miradas

escépticas que asoman entre las páginas. Bien decía el poeta

Rabindranath Tagore que “la poesía es el eco de la melodía del

universo en el corazón de los humanos.”

No se lee poesía por otro motivo que no sea el de escuchar ese eco

cada vez que se abre un libro, y entre todas las posibilidades que

existen, porque afortunadamente siguen existiendo muchas, están

las de los poetas actuales, como Manuel Tejada y su libro “Inmóvil

en el viento”; en él encontramos un ambiente poético poblado por

el vaivén de las olas, sirenas aladas, peces-colibríes en una esfera

donde la frontera entre el cielo, el viento y el mar se desdibuja y es

posible una luna con escamas, “como las aves del mar y las

sirenas”.

Cuando leemos poesía sucede lo que Friedrich Nietzsche apuntaba:

“Las frases son piedrecillas que el escritor arroja en el alma del

lector. El diámetro de las ondas concéntricas que desplazan

depende de las dimensiones del estanque” y Tejada sabe bien que

cada uno de sus versos impactará en cada lector como las olas en

las piedras; es decir, la interpretación no tiene límites, porque la

poesía tiene múltiples miradas; la mía en particular se enfoca más

en la imagen del náufrago y en su posibilidad de resurgir y volver a

respirar: “No sé si el mar me expulsa a cada ola/ o me llama”; es

también la sensación en la vida de naufragar, de ir a la deriva o la

asfixia por algo que intoxica nuestro ser, ya sea por un vicio o un

amor.

En definitiva no es fácil hablar de un poemario porque el poeta

escribe desde su interior y el lector interioriza cada verso desde su

horizonte de expectativas y de experiencias, pero he querido

intentarlo con este libro porque en sus versos he reconocido la

sinceridad del poeta, del amigo, de la poesía que se queda justo así,

“Inmóvil en el viento” rescatando a sus lectores del naufragio.