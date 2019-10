Policía le deja cuatro notas al dueño de un auto que chocó para pagarle

Novedades Yucatán/Mérida

No todas las noticias relacionadas con agentes policiacos son negativas, así lo demuestra una publicación en redes sociales del usuario Gaspar Gorocica.

Gorocica compartió con los usuarios de Facebook la historia de cómo un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) chocó su automóvil mientras él no estaba, por lo que el policía, en un acto de honestidad, escribió cuatro notas para explicarle lo sucedido, además de dejarle el número al cual comunicarse para reparar el daño.

"Que maravillas pasan en mi tierra, un policía de #yucatan al maniobrar su camioneta golpeó mi carro, yo no estaba, ante mi ausencia se tomó la molestia de escribir no una, si no cuatro notas (si, me falto una), marqué y me atendieron al momento, una verdadera maravilla a destacar!, Mauricio Vila", escribió el afectado.