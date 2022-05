Yucatán recibirá primera nube del polvo del Sahara del 2022

MÉRIDA, Yuc.- Una nube de polvo del Sahara llegará a Yucatán este fin de semana o a partir de la próxima, ya que mañana viernes 20 de mayo estará recorriendo la Península para salir probablemente el martes 24.

Según el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS), probablemente este viernes 20 de mayo comenzaría a llegar la nube de polvo del Sahara a la Península de Yucatán.

“Los pronósticos de aerosoles de Copernicus Atmosphere observaron otra gran columna de polvo del Sahara moviéndose a través del Atlántico entre el 12 y el 17 de mayo y dirigiéndose hacia el Caribe”.

El evento meteorológico consiste en el viaje de toneladas de polvo proveniente del desierto del Sahara, el cual atraviesa el Océano Atlántico hasta alcanzar América, principalmente Centroamérica, México, el sur de Estados Unidos y el norte de Sudamérica.

La arena es impulsada por los vientos alisios hacia el Caribe, América del Sur y otras zonas del mundo.

Como hemos informado, a partir de mañana viernes 20 de mayo se incrementará el potencial de lluvias en Yucatán.

Lo anterior, debido a la influencia de un Giro Centroamericano y a una onda tropical que se encuentra en el océano Atlántico como parte del inicio de la Temporada de Huracanes 2022.

Debido a dichas lluvias, la nube de polvo del Sahara descendería. Se espera que la máxima intensidad de arribo de polvo del Sahara se registre a fines de junio en Yucatán.

Aerosol forecasts from #CopernicusAtmosphere observed another large plume of #SaharanDust moving across the Atlantic between 12-17 May and heading towards the Caribbean.

The forecast shows a strong plume predicted to reach western Europe on 20 & 21 May



➡️ https://t.co/tBveTTMaJu pic.twitter.com/1sCD2eBQK6