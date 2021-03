Vivimos en un país con problemas económicos y donde los sueldos son bajos, las oportunidades laborales no siempre son accesibles y vivimos una constante de malas decisiones en la economía nacional, pero el problema se agudiza si tenemos en cuenta que el promedio de la gente no tiene ni mínima educación financiera.

Según STANDARD AND POOR`S, GALLUP, cerca del 68% de los mexicanos se declaran analfabetas financieros y considero que ese es el principal problema nacional, porque el cambio tan esperado en la economía de los mexicanos debe partir justamente de ahí. No importan todos los esfuerzos por una economía sólida que mejore la calidad de vida, si cuando el dinero llega a las manos de la gente no sabe tomar buenas decisiones financieras.

Y es verdad que cada persona debe gastar su dinero en lo que mejor le parezca, pero personalmente considero terrible el pasar por problemas financieros simplemente por no tener la información adecuada sobre el tema.

No debemos esperar a que se nos instruya en la escuela sobre temas financieros porque eso no sucederá pronto; en vez de eso, debemos tomar acción y buscar la información que gracias a las ventajas del internetes accesible para todos. Debemos comprender que la educación financiera no es sólo para los jóvenes, empresarios, gente estudiada ni para los que les gustan esos temas, ya que el bienestar que genera es para todo el mundo.

Es realmente triste que las personas cuenten con buenos recursos, herencias, negocios o simplemente con mejores oportunidades laborales y que debido a la falta de esta información tan valiosa, tomen malas decisiones que metan en problemas a sus familias, amigos o a ellos mismos, lo cual no permite una vida digna.

Es justamente el caso de las personas que no generan grandes ingresos y que por causa de suerte ganan la lotería y como todo el mundo sabe, cuando el dinero se les acaba (porque se les acaba, ya que no tienen educación financiera), terminan peor que antes de ganar ese premio. Todo el mundo tiene dinero en sus manos, pero no todo el mundo tiene la misma cantidad y eso se debe a la información que saben del dinero.

Es como que el dinero fuera una automóvil y no supiéramos nada de él y aun así nos atreviéramos a conducirlo, lo cual es seguro que no termine bien; eso pasa con el dinero en este país, todos lo manejan, pero casi nadie sabe utilizarlo, saben lo que es, saben que se gasta, pero no saben cómo aprovecharlo.

Toda persona que gana dinero debe interesarse por estos temas, esto no se trata de unos cuantos, se trata de una mejor calidad de vida, más tranquila y feliz. “Echarle ganas” no es suficiente, no se trata de tener o no tener, se trata de saber y para saber hay que aprender.