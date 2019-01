Agencias

Tirso Trueba, portero de Puebla, dejará México para jugar en España con el Toledo, así lo dio a conocer la Franja en su cuenta de Twitter.

"Estoy feliz, muy contento. Este es un gran paso para cumplir mi sueño (jugar en Europa) y me da mucho orgullo saber que soy ya un jugador mexicano más en Europa y voy a poner en alto el nombre de México; yo me quiero ir para ya no regresar", dijo el joven arquero, quien hoy viaja de Puebla a Madrid (haciendo escala en Cancún).

Trueba llegará al equipo de la Tercera División Española sin tener minutos en la Liga MX ni en la Copa, tiene 22 años y nació en Mérida, Yucatán.

El arquero no será el primer mexicano que llegue al Toledo ya que Israel Castro arribó en 2016 y se retiró ahí, al igual que Aarón Galindo (2017).