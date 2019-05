Joel González/Mérida

Alrededor de tres mil 700 predios del Centro Histórico presentan algún grado de deterioro, de manera que es necesario crear estrategias para la recuperación y dinamización de estos espacios, afirma el Patronato del Centro Histórico.

De este grupo de inmuebles, hay distintas categorías porque algunos tienen dueño y otros están intestados.

El patronato, cuya labor es la vinculación, debate, conjunción de ideas, intereses y esfuerzos de ciudadanos, está conformado por investigadores y empresarios cuyo fin primordial es el rescate y revitalización del Centro Histórico de Mérida.

Algunos de ellos han realizado recorridos para evaluar las propiedades que están en mal estado, pero aseguran que se requiere un “levantamiento serio” para conocer la magnitud y la cifra de predios que están en esa situación.

En este organismo no se ha dejado de señalar la importancia de conocer cuáles son y qué condiciones presentan estos espacios, pero para eso es necesario realizar un estudio a conciencia, ya que, en su experiencia, la mayoría de las veces los propietarios no pueden darle mantenimiento al predio y se desajenan; en otros casos, es herencia y a los beneficiarios no les gusta la zona, así que prefieren irse a otro rumbo de la ciudad.

Hay también un gran número de casos de especulación en los que los propietarios prefieren esperar a que se caiga la casa para construir un edificio diferente; es común que al fallecer el titular la casa se quede intestada y no hay quien se haga cargo.

También se han observado que hay dueños que, ante la nueva dinámica del centro, prefieren vender y no atienden la casa hasta que salga un comprador.

Para algunas personas mantener la casa, que es muy grande, puede ser muy costoso porque requiere infinidad de necesidades y para atenderlas se necesitan recursos, ya que además hay que hacer una tramitología.

También hay desconocimiento del modo en que se deben atender estas construcciones y es común que se culpe al INAH porque ponen muchas dificultades, pero regularmente no saben cómo hacerlo.

Es necesario conocer a los propietarios que son los responsables porque ya que ninguna instancia, sea municipal o estatal, puede intervenir en una propiedad privada, pues la ley no lo permite, por ese motivo la solución sería la creación de nuevos reglamentos que proporcionen herramientas a las autoridades para una posible injerencia o requisa a favor del rescate del predio.