Jessica Berenice García Quijano, ganadora del Premio Estatal del Deporte 2022

Los grandes resultados a nivel internacional obtenidos durante el presente año, llevaron a Jessica Berenice García Quijano, de parataekwondo, a ganar el Premio Estatal del Deporte 2022, en la modalidad de "Mejor deportista", tras la elección realizada en el Gran Museo del Mundo Maya.

García Quijano recibió la noticia mientras se encuentra preparando en Manchester, Inglaterra, donde afrontará la última competencia del año: el Grand Prix Series lll.

"No me esperaba esta noticia, pero me puso muy feliz saber que me resulté ganadora. Esto es el fruto de todo el trabajo realizado en este año, mañana será mi último evento y espero obtener un buen resultado", mencionó Jessica Berenice, a través de una videollamada.

La atleta, originaria de Umán, ganó la elección con seis votos, dejando en segundo lugar a Dalia Alcocer Piña, de gimnasia rítmica, con dos unidades, y en tercero al nadador José Miguel Reytor Molina, quien tuvo un punto.

En este año ganó medallas de oro en el Pan-Am Series de Río de Janeiro, Brasil, y en el Campeonato Europeo de Manchester, Inglaterra. De igual manera obtuvo platas en el Grand Prix de París y Bulgaria. Todos estos éxitos en la división -52 kilogramos de la categoría K44.

Otros galardonados

Por otro lado, Miguel Aguilar Cárdenas, de ciegos y débiles visuales, se agenció el rubro de "Mejor entrenador", con cinco unidades. La segunda plaza fue para Miguel Reytor Heredia, de natación, con dos, y el tercer sitio se lo quedó Valia Jiménez Ortiz, de gimnasia de trampolín, también con dos.

Mario Méndez Realpozo, de baloncesto, fue elegido como "Mejor promotor deportivo, con cuatro votos, y fue escoltado por Javier Carrillo López e Irene Suárez Hernández, ambos de ciegos y débiles visuales, con tres y dos, respectivamente.

La elección contó con la presencia de Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (Idey); Miguel Ángel Navarro Ramírez, de alto rendimiento del Idey, entre otros.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Yucatán se sigue colgando medallas; ahora en el karate

Yucatán suma nueva medalla de oro con patinaje

Él es José Miguel, el Rey de la Alberca que consiguió seis medallas para Yucatán