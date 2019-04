Israel Cárdenas/MÉRIDA

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará este viernes su segunda gira de trabajo por Yucatán como mandatario, al encabezar dos actos.

El primero será en Mérida con el sector empresarial mexicano y estadounidense, y el segundo en Ticul, con los beneficiarios de los programas integrales de desarrollo.

El presidente pernoctará en esta entidad y el sábado por la mañana se trasladará a Campeche.

López Obrador llegará este viernes a las 13:00 horas al Aeropuerto Internacional de Mérida "Manuel Crescencio Rejón" y se trasladará a un hotel de la avenida Colón, donde a las 13:30 horas será testigo de honor de la Firma del Acuerdo entre los Sectores Privados de México y Estados Unidos, en el marco de la US-México CEO Dialogue and Business Summit for Investment in México.

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambos países, así como señalar las prioridades de esta administración en materia de comercio e inversión.

También, participarán como testigos de honor la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.

Posteriormente, a las 16 horas en Ticul, López Obrador encabezará un encuentro con los beneficiarios de los nuevos programas sociales del Gobierno Federal y el acto se llevará a cabo en el campo de béisbol de la colonia Obrera.

Reunión con beneficiarios

Al respecto, la delegada regional de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal, región Sur con sede en Ticul, Alejandra Novelo Segura, dijo que asistirán al menos 5 mil beneficiarios que habitan en 34 municipios del sur de la entidad.

De igual forma se prevé la asistencia de la titular de la Secretaría de Bienestar Federal, Luisa Albores González, y la coordinadora nacional del programa Universidades para el Bienestar "Benito Juárez García”, Raquel Sosa Elízaga.

Novelo Segura explicó que el Presidente de la República se reunirá con los beneficiarios de los programas sociales de la nueva gestión, los cuales son: Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Programa Bienestar de las Personas con Discapacidad y Programa de Becas "Benito Juárez" para Estudiantes de Preparatoria.

También, verá a los alumnos de la nueva Universidad para el Bienestar "Benito Juárez García" de Ticul y beneficiarios del esquema Jóvenes Construyendo el Futuro.

La funcionaria federal agregó que todos estos planes ya se están aplicando y van ampliando su cobertura.

“La gente está contenta de que el Presidente tenga muy presente a Yucatán, que cumpla su promesa con la gente de Ticul de regresar ya como Presidente, la gente quiere agradecerle el trabajo que está realizando como Presidente, estamos seguros que será un muy buen evento”, finalizó.