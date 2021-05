Prestige Motors ofrece servicio completo de primer nivel en Mérida

MÉRIDA, Yuc.- Mercedes Benz es una marca alemana altamente reconocida por sus vehículos de lujo, dentro de los cuales se encuentran una gran variedad de deportivos, autobuses, camiones, utilitarios, y vehículos todo terreno, todos ellos de alta gama, característica principal de la firma cuyo emblema es la estrella de tres puntas.

La marca llegó a México en 1993 como la primera firma alemana de autos de lujo y se ha colocado entre las de mayor número de ventas en el país.

El año pasado comercializaron alrededor de 12 mil vehículos en la república mexicana, en Yucatán se vendieron arriba de 200 unidades.

“Estamos muy contentos de estar en México, notamos una apreciación muy buena del cliente, les gusta el vehículo, nuestro lanzamiento más importante y reciente en Yucatán fue en octubre del 2019 con la de Prestige Motors.

El sureste no es nuestro mercado más grande, pero sí es un mercado con mucho potencial, el despegue que tuvo la marca con la apertura de Prestige es fantástico, los clientes son los que hablan y están más que felices”, comentó Jaime Cohen, CEO de Mercedes-Benz México & Head of Sales and Marketing MBC Latino América.

Alberto Roche y Jaime Cohen, a un costado del automóvil réplica del Benz Patent-Motorwagen de 1886.

“Seguiremos con los lanzamientos en el mercado mexicano, durante el mes de abril iniciamos con el Mercedes-Maybach GLS 600, los Clase S; vamos a continuar con la gama de eléctricos, pronto viene el primer eléctrico compacto que es el EQA, a finales del 2021, y a principios o mediados del siguiente año llegarán el EQB y el EQS, cuidando el tema del medio ambiente, México es un país interesante, por ello seguimos trayendo nuevos productos”, agregó Jaime Cohen.

De igual forma se presenta una expansión de ofensiva de Mercedes AMG con: Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé; Mercedes-AMG GLB 35; Mercedes-AMG GT 4 puertas; Mercedes-EQ; también Llegará a México, en el mes de agosto, el nuevo “Baby Benz”, Clase C. Así mismo se presenta el facelift del icónico CLS en Auto Shanghái y llegará a México en Q3; ya disponible la GLB con motorización 200.

Lo que hace la diferencia es la gente detrás de Prestige Motors, es personal muy capacitado y preparado, Mercedes Benz es una marca que cuida mucho que en todas sus distribuidoras sus colaboradores se encuentren preparados para ofrecer un excelente servicio.

“Nuestro personal se encuentra capacitado de acuerdo a los perfiles de la marca. En cuanto a los sistemas de mantenimiento y reparación, estamos completamente integrados, incluso con Alemania. Al momento de realizar un diagnóstico de los equipos con los que Prestige Motors cuenta, desde Alemania pueden ver qué está sucediendo con ese vehículo, pueden avisar si hay alguna campaña, si hay algún tema que cuidar en particular con respecto a esa unidad, y se puede guardar un registro de atención para ese automóvil.

La marca es líder en sistema de control”, comentó Alberto Roche, director general de Prestige Motors.

La pandemia es un tema que a todos nos compete, por ello Mercedes Benz brinda y garantiza cuidadosas medidas de seguridad, tanto en sus vehículos, como en el soporte con el que cuenta.

Mercedes Benz es la mejor combinación entre lujo y desempeño.

“Al ver un Mercedes Benz, además del lujo que representa, se puede mirar lo que hay detrás, el soporte y la seguridad, por ello recibimos mucho apoyo de la planta al afrontar la situación actual y contar con las mejores condiciones para seguir trabajando”, agregó Alberto Roche, Director General de Prestige Motors.

“Los cambios continúan, llevamos 135 años como Mercedes Benz, ahí se patenta el primer vehículo de combustión interna. Tenemos una historia fuerte en la empresa con respecto a la mujer ya que la esposa del Sr. Benz fue la primera conductora del primer vehículo, la que salió a darle una vuelta, no podemos quedarnos sentados y decir: ¡muy bonitos los autos con la estrella!, al final el cliente lo reconoce, pero si no cambiamos no estaríamos aquí”, puntualizó Cohen.

De igual manera destacó que la marca continuará evolucionando en todos los aspectos con productos nuevos, cada vez más eléctricos, cada vez más digitales. Anunció el lanzamiento de una herramienta llamada Mercedes me, a través de la cual los clientes pueden comunicarse con la empresa y con su auto. “Presentaremos cada vez más avances de este tipo, en Mercedes Benz vamos a ser líderes en ese cambio, aunque no perderemos la esencia, y ustedes lo van a notar”, finalizó.

Se anunció que en un mes se darán a conocer los pormenores de la próxima expansión de Prestige.