Novedades Yucatán/MÉRIDA

El comandante de la IX Zona Naval, Vicealmirante Carlos Lanz Gutiérrez, exhortó a los pescadores a establecer un procedimiento de comunicación para evitar ser víctimas de “piratas” cuando realizan sus labores en altamar.

Lo anterior, ante los recientes asaltos que han sufrido los hombres de mar que trabajan la pesca ribereña, quienes incluso temen por su integridad física.

“Hablamos con los pescadores y les pedimos que establezcan un procedimiento de comunicación para que cuando se les acerque una persona o embarcación que no conozcan se alejen, y que no se duerman, porque es en ese momento cuando les caen los ‘piratas y cuando quieren reaccionar y avisarle a alguien ya no pueden, se quedan en altamar hasta que alguien llega y les ayuda porque no tienen manera de comunicarse”, explicó.

Entrevistado en el marco de la celebración del Día del Ejército, que se llevó a cabo en la XXXII Zona Militar, Lanz Gutiérrez dijo que los delincuentes andan en lanchas rápidas, pero lo importante es que los pescadores alerten de inmediato a la autoridad, porque si lo hacen cuatro horas después, cuando los llevan a puerto, difícilmente podrán hacer algo.

Insistió en que si ven que se acerca alguna embarcación, tienen la posibilidad de avisar antes de ser despojados de sus pertenencias, y al recibirse la alerta se puede actuar de inmediato, “pues hay que entender que son 350 kilómetros de costa”.

El jefe naval dijo que también se ha pedido a los pescadores que denuncien este tipo de ilícitos ante la autoridad correspondiente para que se le dé seguimiento y se puedan rastrear sus motores y embarcaciones.