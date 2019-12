Diputados dan 'ultimátum' a Francisco Torrres para que renuncie

Israel Cárdenas/Mérida

La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado emplazó al presidente estatal del tricolor, Francisco Torres Rivas, para que renuncie a más tardar mañana, pues de lo contrario tomarán nuevas medidas contra el dirigente en el marco de la clausura del periodo ordinario de sesiones.

Ayer el diputado local y ex presidente municipal de Izamal Warnel May Escobar afirmó que ya dieron un tiempo prudente a Torres Rivas para que deje el cargo, pero insiste en enfrentarse con los diputados locales, por lo que mañana los legisladores priistas tomarán una nueva determinación.

“Este domingo previo a la sesión de pleno del Congreso del Estado, la fracción parlamentaria del PRI definirá la postura y nuevas medidas que tendrá; nosotros determinaremos qué es lo que se realizará, mantenemos firme la postura de exigir la renuncia del presidente estatal, Francisco Torres, quien está dividiendo al partido y a los ciudadanos”, afirmó.

El miércoles pasado durante la aprobación del Paquete Fiscal 2020 en el Congreso local la bancada del PRI denunció al presidente estatal de su partido por haber actuado de manera engañosa en la elaboración del presupuesto, toda vez que el dirigente se había posicionado a favor de la propuesta y después pidió que fuera rechazada, por lo que los diputados locales lo acusaron de mentiroso, traidor, falto de palabra, y exigieron su renuncia.

Ayer la diputada local y secretaria general del PRI, Lila Rosa Frías Castillo, quien ha sido excluida de los acuerdos por Francisco Torre Rivas, señaló que la bancada del tricolor en el Congreso del Estado no reanudará el diálogo con la directiva del partido en Yucatán hasta que renuncie su presidente estatal porque sus acciones obedecen a “intereses ocultos”.

Ayer, el diputado Warnel May emplazó a Torres Rivas a renunciar a más tardar este domingo 15, pues de lo contrario el bloque de diputados locales tomará nuevas determinaciones.

“Lo que manifestamos el día de la aprobación del paquete fiscal fue lo que habíamos acordado con Francisco Torres, nos reunimos los diez diputados y de ahí él envió a su equipo para analizar todo lo que se ha dado a conocer, y él dijo que no había dónde moverle y que él respaldaba nuestra decisión; la fracción del PRI hizo caso a lo que el presidente estatal comentó y desconozco cuál sea la razón por la cual luego dijo que no, la respeto, no la comparto, pero él tendrá sus motivos y razones”, expuso.