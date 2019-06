Boxeador yucateco Zaid Yam inicia con fuerza en Ecuador

Henry Chablé/Mérida

Decidido a llegar a la final de la décima edición del Torneo Internacional Cinturón de Oro 2019, que se celebra en Guayaquil, Ecuador, para poner en alto el nombre de México, así dijo sentirse el boxeador yucateco Zaid Yam Espinosa, después de haber vencido por RSC (réferi suspende combate) en el primer round al anfitrión Jonathan Chiriguayo, en la división de los 60 kilogramos.

El pugilista que se encuentra con la Selección Mexicana, mencionó que se siente contento tras obtener su primer triunfo a nivel internacional y hoy buscará el pase por la medalla de oro.

“Me siento de lo mejor, motivado para salir por el triunfo. La verdad estoy preparado para ganar el primer lugar, espero que se me cumpla ese sueño”, apuntó Yam Espinosa, medallista de plata en la Olimpiada Nacional 2019.

El yucateco venció a su oponente con un boxeo alegre y decidido a hacer daño desde la campanada de inicio, situación que destacaron los entrenadores del combinado nacional.

“Salí en busca de la victoria desde el primer segundo de la pelea y lo logré, al final los entrenadores me abrazaron y me felicitaron por mi boxeo, me dijeron que vencí con autoridad a mi rival”, explicó.