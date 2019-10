Novedades Yucatán/Mérida

Como pensaba que su esposa lo engañaba, Simbad Z.A., policía tercero en activo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), utilizó las cámaras de vigilancia de la Umipol para vigilar a su mujer, sobre quien ejercía violencia doméstica y amenazaba con su arma de cargo y, no contento, hasta la intimidaba con escritos de la Santa Muerte.

Fue imputado y vinculado a proceso penal por el delito de violencia doméstica por la juez de control Elsy del Carmen Villanueva Segura, quien le impuso varias medidas cautelares como no salir del país, someterse al cuidado o vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares, así como no asistir a determinados lugares y no acercarse a la víctima. .

En la audiencia se supo que el ahora procesado es elemento de la SSP y también se ha ejercido en su contra, por parte de la dependencia, un procedimiento interno por hacer uso de los equipos de vigilancia para fines particulares.

Se destacó que el ahora procesado codificaba las llamadas que hacía la víctima, de identidad reservada, con las cámaras de vigilancia de Escudo Yucatán o Umipol, para ver dónde se encontraba y con quién platicaba. Incluso, en varias ocasiones envió patrullas en donde estaba para intimidarla.

Desde que empezaron a vivir juntos ejerció violencia física contra la mujer y al darse cuenta que lo iba a dejar la golpeaba