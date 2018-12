Productos La Moderna presenta campaña con Chef Oropeza

Redacción

MÉRIDA, Yuc.- La Moderna, reconocida marca comercializadora de alimentos de calidad, presentó en nuestra ciudad su campaña “Tu amiga en la cocina, cuando la encuentres déjala entrar”. A lo largo del recorrido por la biciruta en Paseo de Montejo los promotores estuvieron obsequiando souvenirs y productos de la marca a los presentes. Llamó mucho la atención la presencia del chef Oropeza, imagen de la marca. El experto en cocina ofreció interesantes tips a los asistentes quienes aprovecharon la ocasión para solicitarle una fotografía del recuerdo.

“Vengo a compartirles que como usuario me siento muy satisfecho de recomendarles La Moderna porque sé que sus productos se elaboran con calidad. Me gusta estar en Mérida, me han recibido muy bien. El clima de aquí es delicioso, cada que puedo me doy una vuelta y la gente es a todo dar”, comentó el reconocido Chef.

Al ofrecer detalles de los productos la Moderna explicó que se trata de pastas fáciles de preparar y nutritivas, dijo que gracias a la sencillez con la que se elaboran es seguro que la pasta se convertirá en mejor amiga, tanto de hombres como de mujeres ya que es práctica, versátil, se puede consumir en ensaladas, en frío y hasta en postre.

“La verdad estoy muy contento de que pastas La Moderna ya esté aquí en Mérida y todo Yucatán, lo estamos celebrando, hoy estaré en diferentes lugares anunciando que ya está en Mérida La Moderna y compartiendo tips ya que con estos productos se pueden elaborar toda clase de recetas, ya sea plato fuerte, ensalada, sopas o postres”, agregó.

Antes de concluir el experto en cocina animó a los presentes para que prueben los productos La Moderna, “les invito a que visiten la tiendita de la esquina o algún autoservicio porque ya están aquí las pastas la Moderna y se van a convertir en sus mejores amigas”, finalizó.

