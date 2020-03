Yucatán: Profeco ya podrá ordenar embargos y arrestos administrativos

MÉRIDA, Yucatán.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Yucatán se alista para asumir nuevas funciones fiscalizadoras por las que por primera ocasión procederá directamente al embargo de empresas, el cobro de multas, arrestos administrativos e incluso el remate de bienes decomisados como casas, autos, aires acondicionados, computadoras, entre otros objetos, declaró su titular, Sisely Burgos Cano, quien agregó que dichas funciones dejarán de ser facultad de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), que depende del Gobierno del Estado.

La funcionaria dijo que en 2019 la Profeco a nivel nacional aplicó multas por un monto global de mil 200 millones de pesos, pero a que a nivel local no se cuenta con un registro del monto de sanciones impuestas, y que en su momento fueron transferidas a la AAFY para ejecutar el cobro. Expuso que hay sanciones que ni siquiera se cobran porque las combaten en juicios de nulidad que son interpuestos ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Agregó que el año pasado la representación de Profeco en Yucatán atendió tres mil 899 quejas, y un total de 271 denuncias en contra de proveedores y prestadores de servicios.

“A nivel local no llevamos sistematizado esto de manera particular, a nivel nacional se ha puesto la cantidad de mil 200 millones de pesos; Yucatán es considerado un Estado con un alto consumo comercial, es importante pero no sé exactamente cuánto”.

La funcionaria federal dijo que en este momento se preparan para iniciar el ejercicio de dichas facultades y que para ello crearán el departamento de Procedimientos Administrativos de Ejecución, que será la instancia que se encargará del cobro de las multas.

Explicó que se podrá embargar a proveedores y prestadores de servicios que no cumplan con la sanción que se les imponga por haber cometido infracciones a la ley bienes como casas, vehículos, muebles, aires acondicionados, computadoras, y todos los objetos que puedan garantizar el pago de la sanción.

“Cobrar las multas permitirá aplicar arrestos administrativos, embargos, remates. Antes, estas sanciones las cobraba la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, pero ahora Profeco cobrará sus propias multas; en este momento estamos en ese armado, solamente se están atendiendo algunos detalles con la autoridad fiscal, se están delimitando los últimos detalles para que entre en operaciones, esto está ligado en una coordinación con la autoridad fiscal”.

En este sentido, Sisely Burgos agregó que “la Profeco se ha convertido en la autoridad fiscal, ya no se está trasladando el cobro al AAFY como se hacía antes, aquí se llevará a cabo el cobro, el depósito, en este momento no tenemos el lineamiento si los recursos se quedarán a nivel local o federal, lo que sabemos es que será una cuenta para los depósitos. En este 2020 están en el proceso de pago las personas que han sido multadas, todo es por tiempo, cuando empiecen a pagar se acercarán, nos dirán cómo y nosotros les informaremos el procedimiento, nosotros ya estamos iniciando este nuevo modelo administrativo”.

La entrevistada hizo un llamado a los proveedores para que cumplan con toda la normativa que requiere su giro. Para el caso de los establecimientos que requieran contratos de adhesión deben tramitarlos cuanto antes ante la Profeco, en tanto que los que no lo requieran deben verificar que su información comercial esté a la vista.

“Si realizan alguna promoción que sea veraz, que sea clara, que no sea un tanto confusa porque deben recordar que quien está obligado a ser preciso en una oferta o promoción es el proveedor. El consumidor no está obligado a estar interpretando qué es lo que quiere dar a conocer el proveedor”.

Burgos Cano pidió a los proveedores que manejan instrumentos de medición que calibren en tiempo y forma sus relojes, básculas y bombas. “En este momento estamos en el periodo de la calibración 2020, entonces que se acerquen a Profeco, que utilicen la instancia federal adecuada, que no se arriesguen a caer en manos de extorsionadores que a veces se hacen pasar por gente de Profeco, la dependencia no pasa a estarlos invitando, eso lo hacemos a través de las plataformas oficiales que tenemos”.