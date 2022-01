Nuncio Apostólico yucateco pide prepararse para el camino del amor a Dios

MÉRIDA, Yuc.- Para encontrar el camino de la paz y la felicidad con Cristo es necesario prepararnos de forma espiritual, alimentar el alma, afirmó ayer monseñor Fermín Sosa Rodríguez, Nuncio Apostólico de Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, al abrir la emisión del programa radiofónico “Salvemos una vida”, que se transmite todos los viernes por la estación Amor 100.1 FM, de Grupo Sipse.

Acompañado de la conducción de Alis García, en el programa radiofónico que se efectuó este viernes de 11:00 a 12:00 horas, el sacerdote explicó que, para iniciar la preparación espiritual, lo primero que hay que hacer es saber lo que está pasando a nuestro alrededor y conmigo mismo, así como cuáles son aquellos obstáculos que tengo, para que la persona se dé cuenta en qué está fallando y empiece a rectificar su vida.

Agregó que si se habla de una preparación a nivel espiritual, la Biblia habla siempre de ésta para poder llegar a la casa del Padre.

“Tiene que ser con un corazón abierto. Hay muchas maneras de prepararnos, hay muchas realidades y hay que descubrir la presencia de Dios. Cuándo empezamos a descubrir que Dios está presente en nuestra situación personal, comenzamos a fluir de mejor manera”.

Espíritu fortalecido

Consideró que las personas con un espíritu fortalecido no tienen que hacer mucho para encontrar a Dios, pues siempre está frente a uno y lo único que hay que hacer es abrirle la puerta del corazón para dejar entrar su presencia, para que conozca sobre las riquezas y debilidades de aquel ser humano.

Durante el programa, también explicó que el egoísmo es el primer candado que una persona le pone a su corazón para cerrar las puertas a Cristo, porque a veces se piensa que todos somos autosuficientes y no necesitamos ayuda ni de Dios.

“Pensamos que todo gira en medio de mí, cuando la realidad es diferente, porque nosotros nos desenvolvemos en la sociedad y lo que hago repercute en los demás y en mí persona”, sugirió.

Anotó que cuanto una persona está “cerrada”, lo hace también a sus hermanos y a Dios y en ocasiones pueden caer en un vicio.

Sin embargo, Cristo está ahí con la fuerza para ayudarnos a salir adelante, ya sea de una depresión o de un momento difícil de la vida y es ahí donde nos damos cuenta de que estamos presentes para el amor de Dios.

Cuidar el alma

Recalcó que nosotros como seres compuestos de cuerpo y alma, no podemos darle solo al cuerpo lo que quiere, sino que también hay que darle al alma lo que necesita, porque de lo contrario se pierde el equilibrio.

Dijo que la parte espiritual es uno de los componentes más importantes para poder equilibrar el alma misma en ese sentido.

Y dicho equilibro, continuó, se puede conseguir a través de las oraciones, los sacramentos, la confesión y la eucaristía, que es lo que reconforta el alma.

“La oración es el diálogo que yo tengo con Dios, muchas veces algunas personas piensan que no sabemos orar, Dios no nos quita nuestra fragilidad, nos va a dar fortaleza, Dios nos va ayudar a darnos nuestra fortaleza para que podamos ir creciendo y salgamos adelante”, insistió.

Sosa Rodríguez resumió que la preparación del alma es constate, a diferencia de todos los bienes materiales, que se quedan en el mundo cuando uno fallece, por lo que es importante fortalecer el corazón para llegar a la casa del Padre, en el momento en el que sean llamados.

“He visto cómo personas que han caído muy bajo han podido levantarse, no solo humanamente sino espiritualmente, han tenido un crecimiento espiritual muy grande que al mismo tiempo se traduce en un crecimiento humano, meditamos en el cerebro,todo eso después se va al alma, por eso hay que prepararnos”, acotó.

Recordó que una de las frases que San Agustín dice es que “Dios no vino a buscar a los justos, sino que vino a santificar a los que eligió”, la cual dice mucho, pues Dios ha querido que todos nosotros podamos ir a la casa del Padre, por eso se encargó y vino al mundo para explicarnos que en la casa de él hay muchas habitaciones.

Cristo regenera el alma

Agregó que Cristo vino a regenerar el alma de todos los hombres y eso es lo más importante, qué tanto valor se le pone a Dios, porque si uno no tiene su fe fortalecida, difícilmente podrá salir adelante, pues a veces se tienen muchas voces que están alrededor de uno y que quieren hundirlo.

En ese sentido, Alis García también platicó sobre aquellas “pruebas” que la vida le pone a una persona y que a veces la gente se cuestiona, con preguntas como: ¿Por qué a mí? o ¿Por qué yo paso por este problema?

Ahí respondió el Nuncio Apostólico, quien indicó que las pruebas se ven desde muchos ojos, pues si la persona tiene su fe fortalecida, verá a la prueba como esos retos que hay que “surfear” en la vida para salir adelante y encontrar la paz y el amor de Cristo.

De hecho, destacó que cada vez que uno supera una adversidad se vuelve más fuerte y por eso no hay que tener miedo cuando llegan estas pruebas, además de que no hay que cuestionar nada, “porque Dios no te va a mandar pruebas porque eres bueno o malo, sino que te pone retos naturales para ir fortaleciéndote”.

“A nivel humano lo podemos observar; aquellos que han tenido una vida muy difícil son mucho más fuertes que aquellos que han tenido menos problemas en la vida, si vemos la prueba como un muro de 100 metros de altura que nunca voy a saltar, me quedaré ahí sentado sin poder superarme”, ejemplificó.

Puntualizó que cuando uno tiene problemas, puede pedirle ayuda a Dios, ya que Él nos va a ayudar y nos dará perdón.

