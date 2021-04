Salvemos una Vida: La importancia de hacer felices a los niños

MÉRIDA, Yucatán.- Con la premisa “si quieres ser feliz, haz feliz a un niño” se llevó a cabo una emisión más del programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmite cada viernes de 11:00 a 12:00 horas a través de Amor 100.1.

En esta ocasión, con motivo del día y mes del niño, bajo la conducción de su fundadora, Alis García Gamboa, y de la invitada especial Morita Ruiz Hagar, platicaron sobre la importancia de los niños y de hacerlos felices, no solo en su día, sino siempre.

Coincidieron en que actualmente se vive una circunstancia especial que no necesariamente es negativa, por lo que la misión de uno es buscarle la parte buena, hacer que sea productiva y sacarle provecho.

No hay que ver la pandemia, dijeron, como algo malo sino como una enseñanza, pues en la vida todo lo que pasa tiene una razón y algunas veces es difícil entender y aceptar, pero si uno mismo busca algo positivo en lo malo, algo bueno encontrará.

“Yo sí creo que mucha gente está sanando su alma, está entendiendo y comprendiendo qué es lo realmente valioso de la vida, está dando amor, que a eso creo que ya nos habíamos desacostumbrado, porque estábamos en un rol de vivir y hacer las cosas y ahora tenemos más tiempo de convivir con la familia y apapachar más. En fin, yo creo que esto está dejando cosas buenas”, aseguró la invitada.

Recordaron que el pasado jueves se celebró el día de la madre naturaleza, llamada así porque es de donde nacen los árboles, las semillas y la vida, de ahí la importancia de cuidarla y enseñárselo a los niños.

Hablaron de cómo la naturaleza ha cambiado a raíz de la pandemia y las personas también deben cambiar para tratar de ser felices, pues no se sabe cuándo podrían llegar a faltar, pues es una realidad de la vida.

La invitada recordó que perdió a su madre y, sin embargo, intenta tratar de ser feliz, de que cada segundo cuente para su vida, que haya amor y de dar, porque cuando se ayuda, la vida lo devuelve con creces.

Lo importante, continuó la conductora, es dar con amor, sin interés, dar amor desinteresado y sentirse feliz.

Destacó que es necesario hacer felices a los niños, pues tienen mucho pesar y conflicto de estar encerrados.

Hay que enseñarles cosas bonitas a los niños

Por su parte, Morita recomendó a los padres de familia enseñarles cosas bonitas a sus hijos, como sembrar una planta, juegos como chácara o elástico, para que no sea todo en la computadora y sobre todo, los padres darse espacios para convivir con ellos mostrarles la naturaleza, abrazarlos. A los adultos, continuó, intentar vivir como niños, pues ellos no se ahogan en un vaso de agua con todo lo que está pasando y le buscan una salida.

“Qué encierra nuestro niño interno, los temores, tensiones, depresión y todo lo que sí está trayendo la pandemia, entonces vamos a quitarlas y desecharlas, con acciones chiquititas de nuestro diario vivir”, comentó Alis García.

Morita destacó que luego de un tiempo de realizar su programa de televisión sin los niños, ahora es muy bonito recibirlos porque llegan con una sonrisa enorme y la emoción de estar ahí. “El momento de hacer feliz a un niño, lo tenemos en donde menos lo imaginan”.

Consideró que la vida se trata de dar a los demás y sobre todo a los niños y más ahora en el mes del niño hacerlos felices y que no se olvide la celebración.

A más de un año de pandemia, resaltaron, los padres deben aprender a vivir con ello, lo que se puede o no hacer y llevar a los niños a pasear, divertirse y despejarse para salir del encierro, porque no se sabe cuándo terminará la pandemia.

Debemos seguir sonriendo

Hay que continuar sonriendo, aseguró Morita, porque la vida no se acaba y hay que ser felices, porque la vida es una gran oportunidad, y los que tienen la ocasión de vivir hay que aprovechar ser felices y hacer felices a los niños.

Las personas deben buscar lo que los haga felices, en cosas sencillas como los amaneceres, los atardeceres, una conversación con nuestros padres, un momento de convivencia con la familia u otras actividades, pues siempre hay un momento y lugar para encontrar la felicidad.

Morita reconoció que aunque la situación no es fácil para los papás, los niños no se tienen la culpa, ellos están en su mundo de caramelo y hay que pensar en ellos y lo que les pasa se les queda grabado.

Los adultos son los responsables de qué infancia tuvieron los niños, por eso es importante enseñarlos a que busquen lo bueno de las situaciones, lo bonito y lo provechoso, pues toda situación tiene su parte buena y mala y las personas tienen libre albedrío para decidir dónde quedarse.

La infancia es la etapa más importante de la vida del ser humano porque lo marca, por eso es importante que la viva en paz, plenitud y alegría, que la vea como una enseñanza de vida y no como una tragedia.

Es importante, dijo, crearles un mundo seguro en donde crezcan con seguridad para que el día de mañana logren lo que quiera. Si se les enseña a buscarle el lado bueno a las cosas, su experiencia de vida será distinta.

Pidió a los niños no quedarse callados ante situaciones que pasan, pues no pasa nada al decir las cosas, es importante que hablen con quien más confianza tenga y a los papás ser responsables y no maltraten a los niños, que los escuchen y les crean.

No deben sentir miedo ni vivir atemorizados porque nadie tiene derecho a meterse con su cuerpo, con su persona ni tienen derecho a lastimarles.

Por último y antes de despedirse, la invitada Morita Ruiz Hagar, cantó unas estrofas de una canción de su autoría y agradeció el tiempo a la conductora Alis García Gamboa para compartir el espacio para hablar de la felicidad y de los niños.