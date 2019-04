Deuda con la Uady deja 'ahogado' atractivo turístico en Progreso

Gerardo Keb/Progreso

El problema de un adeudo de Progreso con la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) mantiene detenido el proyecto de instalación de los huesos de una ballena en Progreso, lo cual podría ser un gran atractivo turístico para el lugar.

Los restos de la ballena que encalló en Progreso en 2016 no han podido ser exhibidos debido a que el Ayuntamiento de Progreso y la Uady no han llegado a un acuerdo respecto a las condiciones económicas, dio a conocer el director de Turismo de Progreso, Manuel Rosado Heredia.

El funcionario señaló que en caso de que se logre un acuerdo benéfico para ambas partes, se prevé que el esqueleto del enorme mamífero marino será colocado en las instalaciones de la Casa de la Cultura de este puerto.

Rosado Heredia señaló que la colocación de los restos en este sitio resultará muy favorable y atractivo para el turismo, ya que una estructura de esta magnitud genera curiosidad entre los visitantes y se logra captar su atención.

Indicó que con ello, además, se abriría la posibilidad de generar un proyecto para la creación de una exposición con restos marinos de las especies locales.

Los problemas económicos, que no han podido ser solucionados en las negociaciones por los trabajos sobre los restos del cetáceo van encaminados a los acuerdos firmados por las instituciones, ya que Progreso se comprometió a cubrir los gastos generados por el tratamiento de los restos, así como las horas de trabajo de los estudiantes involucrados en el proyecto, quienes a forma de beca llevarían a cabo dichas labores, cifras que hasta el momento no han sido cubiertas y que hacen que la Uady no regrese el esqueleto a la comunidad porteña.

Se desconoce si Progreso accederá a pagar los montos acordados, pero la colocación de la osamenta del cetáceo le daría al puerto un plus en los trabajos de mejoramiento turístico anunciado por el Gobierno del Estado.

Primero se habló de que el museo estaría en el playón para aprovechar el flujo de turistas en esa zona, luego se dijo que la sede “temporal” sería la Casa de la Cultura, en ambos sitios los huesos de la ballena estarían al aire libre.