El presidente de la comisión de Medio Ambiente, Harry Rodríguez recordó que la Canacintra así como empresas de plástico y unicel “ven con buenos ojos” la iniciativa porque la iniciativa privada es muy consciente sobre este tema.

Israel Cárdenas/MÉRIDA

Uniéndose a la tendencia actual de conservación del ecosistema, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado determinó que los restaurantes, supermercados y todo comercio que expendan comida y otros productos, ya no podrán servirla en contenedores de unicel, dado que el uso de este material será prohibido.

Este jueves la citada comisión legislativa distribuyó entre sus integrantes la iniciativa de reforma a la Ley de gestión integral de residuos del Estado, para eliminar el uso de popotes y bolsas de plástico en Yucatán; para lo cual también solicitó a la Secretaría General del Congreso local una ficha técnica para continuar su análisis en próxima sesión.

El presidente de la comisión de Medio Ambiente, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, informó que en la iniciativa de reforma también será prohibido el uso del unicel.

“El unicel considera todos los de uso desechables, será una prohibición total, gradual, los diputados vamos a definir el tiempo en el que se tendrá que prohibir en el estado y eso lo estaremos informando en los próximos días. El unicel más común es el denominado ‘clan’ que es una cajita que proporcionan los restaurantes para llevar los alimentos, entonces los productos que se van a prohibir son los conocidos como de acarreo”.

En este contexto, Harry Botello precisó que “esto no significa que no vas a poder llegar al supermercado a comprar una bolsa de basura, lo que se busca es que una unidad económica como son los restaurantes y los supermercados no entreguen ni expendan bolsas de plástico que no se puedan reciclar, ese es el tema; que no estén dando cosas que no sean agradables con el medio ambiente, eso es lo que estamos legislando en Yucatán”.

Botello Fierro destacó que Yucatán será el primer estado del país en tener una ley completa en la materia.

“Sin duda alguna esta ley será favorable, todos los partidos políticos estamos unidos, es un tema que ya no da para más, o le ponemos un freno o vamos a acabar lamentándonos, tenemos que prohibir este tipo de productos que el 80 por ciento de la contaminación de los océanos, tenemos que cuidar el manto acuífero, tanto nos beneficia aquí en Yucatán, esto lo vamos a hacer con este tipo de leyes y hacer que se cumplan”, dijo Harry Botello.