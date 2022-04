MÉRIDA, Yuc.- Tal como se había adelantado, luego de un breve descenso de las temperaturas en la Península de Yucatán, los termómetros volverán a tener importantes y altos registros.

Luego de los efectos del frente frío número 41, regresa el calor intenso, con una extensa circulación anticiclónica por toda la región, que evitará la llegada de sistemas frontales.

Se mantendrá el tiempo estable, con mucho Sol y con altas temperaturas durante prácticamente toda la Semana Santa.

Además, se prevé evento de 'Surada', con vientos de hasta 50 km p/h en costas yucatecas y campechanas, pero en el caso de lluvias, los pronósticos es que haya algunas aisladas, pero solo serían en Quintana Roo.

Recuerde extremar precauciones, ya sea si piensa pasear en las playas o no, en cualquier caso manténgase hidratado, trate de no andar al aire libre en horas cercanas al mediodía, para evitar golpes de calor, quemaduras por radiación solar, etc.