Propuestas para embellecer a Mérida ante Tianguis Turístico

Óscar Chan/Mérida

Propuestas enfocadas a la accesibilidad y vialidad en el Centro Histórico, la construcción de corredores articulares y la intención de darle una visión más turística a los mercados fueron presentadas para la construcción de un proyecto integral que mejore a Mérida, antes de que sea sede del Tianguis Turístico de México en el 2020 (TTM).

El presidente del Patronato para la Conservación del Centro Histórico de Mérida A.C., Enrique Ancona Teigell, recordó que ya se presentaron estas propuestas al área turística del Gobierno del Estado, con apoyo de organismos empresariales, como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) y la Secretaría de Turismo (Sectur).

Al respecto, puntualizó que en general se presentaron cuatro propuestas integrales con la intención de elaborar un proyecto más grande y presentárselo al Gobierno del Estado, considerando que el TTM será en marzo del siguiente año.

“Entre las propuestas que construimos estamos hablando de conceptos de accesibilidad y vialidad, de corredores articulados con la finalidad de hacer mucha más atractiva a Mérida y también tenemos una en relación con los mercados y los parques para revitalizarlos”, adelantó.

Ancona Teigell confió en que una vez que la administración estatal le dé el “visto bueno” al proyecto, las propuestas se puedan materializar antes del TTM, además de que al final los beneficios serán para todos los meridanos.

Particularmente, en el área de mercados, precisó que se piensa hacerlos más atractivos desde el punto de vista turístico, por ejemplo en el área de comidas, cuyos locales pretenden modernizarlos y renovar su imagen.

Respecto a la restauración de los edificios antiguos, afirmó que eso le corresponde a cada propietario ejecutarlo, aunque el patronato coadyuva para hacer gestiones en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por si se llega a “atorar” en algún trámite.

“El Centro Histórico de Mérida es el segundo más grande México y eso está determinado desde hace años, abarca todos los barrios y obviamente lo importante es que mantengamos un centro activo, vivo y dinámico”, aseveró.

En otros temas, el presidente del Patronato para la Conservación del Centro Histórico explicó que el proyecto del Gran Parque de La Plancha continúa “varado” por un problema legal en cuanto a la propiedad del inmueble y más ahora con la intención de que ahí se construya la estación del tren maya.

“Tengo entendido que hay un problema en cuanto a la propiedad del inmueble, entonces todavía no está definido y aterrizado; mientras no haya eso pues creo que no se puede concretar, creemos que le va a llegar su momento al Gran Parque de La Plancha, pero se tienen que destrabar algunas acciones”, consideró.