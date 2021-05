Habitantes de Chapab salen a las calles para pedir que granja porcícola siga trabajando

MÉRIDA, Yucatán.- Habitantes del pueblo de Chapab se manifestó para exigir que la granja porcícola “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán” continúe operaciones, ya que es la única fuente de empleos en el municipio, además de otorgarles seguridad social a los trabajadores.

Los manifestantes indicaron de igual forma que la empresa cumple con los mecanismos de sanidad y de seguridad que se necesitan.

Cientos de personas se presentaron en la plaza principal del municipio para protestar por las principales calles de la población exclamando el apoyo a favor de la granja y con pancartas en mano, luego de que el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, concediera la suspensión definitiva a un grupo de quejosos que promovieron un amparo indirecto cuyos efectos serán suspender las operaciones de la granja hasta en tanto se resuelvan el fondo del asunto en la audiencia constitucional que tendrá verificativo en los próximo días.

En representación del pueblo de Chapab, Alberto Mauricio Cauich Tuz, empleado de la granja, afirmó que “queremos que la granja siga funcionando, que no se quite la fuente de empleos, porque no solo por un grupo de personas que quieren cerrar la granja vamos a quedarnos sin empleos más de 100 familias que de manera directa e indirecta dependen de esta granja, gracias a la granja hay sustento en el pueblo, hay negocios que están funcionando y hay economía en Chapab”.

Agregó que la granja porcícola, la cual da empleos a 95 familias, es la única empresa establecida en el citado municipio, y advirtió que recurrirán a todas las instancias necesarias y llegarán hasta las últimas consecuencias con tal de defender sus fuentes de empleos con la operación de la granja porcícola.

Reveló que fue un grupo de cinco personas quienes promovieron el amparo en contra de granja e incluso intentaron extorsionar a la empresa al pedir un millón de pesos para cada uno, a cambio de desistir de su procedimiento jurídico.

“Los ex comisarios ejidales Hipólito Cumí Góngora, Esteban Salazar Loeza, Florentino Salazar Noh, Eutiquio Alvarado Zapata y Marvin Salazar Alvarado pidieron a la granja porcícola un millón de pesos para cada uno a cambio de desistirse de continuar el recurso jurídico, ellos están asesorados por el abogado César Acosta Santos”.

Por su parte, Yamile Abigaíl Canché Acosta manifestó que la granja es una empresa con compromiso social toda vez que ha dado plazas laborales a personas con capacidades diferentes.

“Está dando empleos a personas que no tienen la capacidad de hablar, y con otras discapacidades, este punto es importante para ser considerado, porque permite ingresos para los habitantes, aunque transita la pandemia del Coronavirus han mantenido los empleos”, dijo Canché Acosta.

En la protesta, cientos de personas portaron pancartas con las leyendas “No hay contaminación, nos consta”, “Empleos dignos para Chapab”, “Queremos conservar nuestros empleos en la granja”, “Chapab con las granjas son nuestra fuente de ingresos”, “Unión en Chapad a favor de las granjas”, “Empleos con prestaciones de ley solo en las granjas lo tendremos”; entre otros mensajes.

En tanto, María Esther Acosta Zapata declaró que “la granja porcícola es una fuente de ingresos para todo el pueblo, todas las familias de los trabajadores están saliendo adelante, gracias a esta granja muchos tienen seguro social, es una fuente de ingresos que le sirve al pueblo, no solo a los que ahí trabajan sino también a los que venden comida, yo no trabajo en la granja, tengo amigos allá y por eso salí a apoyarlos porque sé de la importancia de estos ingresos”.

En este contexto, en la protesta la población de Chapab recaudación cientos de firmas para que presentarán ante las autoridades estatales y federales para pedir que continúe la operación de la granja porcícola.