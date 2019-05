Novedades Yucatán/MÉRIDA

Como parte de la protesta por irregularidades en sus prestaciones laborales y para exigir un aumento de sueldo, operadores de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY) suspenderán parcialmente el servicio a partir de este miércoles, buscando que sus peticiones sean escuchadas por sus empleadores.

Los inconformes señalaron que este día no laborarán 90 unidades en ocho rutas, que son 50 Penal, San Aroldo, Zázil Ha, Centenario, 65 Periférico, Vicente Solís, Quinta Avenida y Circuito Rojo.

Además, esta tarde se manifestarán frente al Palacio de Gobierno para presionar a sus patrones y que escuchen sus peticiones.

Los camioneros señalan que piden un aumento salarial de 400 pesos, ya que actualmente ganan 300, lo que indican, les resulta insuficiente.

Aseveran que no cuentan con Infonavit a pesar de llevar años trabajando para la empresa.

También, expresaron que no son justas las aportaciones que les brindan por aguinaldos y vacaciones, además de que han descubierto, cuando se enferman y acuden al IMSS, que muchas veces sus patrones no pagan las aportaciones del seguro y no los atienden.

Los operadores mantendrán un servicio parcial en la ciudad hasta no llegar a un acuerdo satisfactorio con su secretario general, según apuntaron.