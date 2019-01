Protestan y piden pago de subsidio para guarderías

Patricia Itzá/Redacción

Representantes de las guarderías infantiles pertenecientes a la dependencia federal Bienestar, antes Sedesol, cerraron calles y las puertas de ese instituto de gobierno para exigir el pago completo de su subsidio debido a que algunas solo han recibido el pago de 17 pesos, lo que hace que corran el riesgo de cierre.

La encargada de la estancia infantil ubicada en la colonia Residencial del Norte, Rebeca Lugo Fleites, explicó que en estos días algunas guarderías están recibiendo pagos irrisorios con los cuales no podrán sostenerse si no les depositan lo que normalmente se acostumbra cada mes, debido a que tienen que pagar rentas, a los maestros, servicios, entre otros gastos. Por lo que están en riesgo de que ya no funcionen alrededor de 204 sitios, más de la mitad se ubican en Mérida.

Protesta a las puertas de la dependencia federal Bienestar, antes Sedesol.

“Venimos a pedir el convenio de concertación con el cual nos regimos nosotros y asegurarnos que todo el año fiscal vamos a poder laborar y dar el servicio a los padres de familia. Sabemos que las reglas de operación no han salido pero por lo general tiene hasta el último día de febrero para presentarlas; sin esas reglas no pueden llevarse a cabo convenios; sin embargo no nos dan información oficial, lo que sabemos es porque lo hemos escuchado o leído en redes sociales”.

No aceptan pago

Debido a la situación ante la incertidumbre los inconformes, siendo la mayoría mujeres, cerraron la calle 58ª entre 21 y 25 de la colonia Alcalá Martín y las puertas y exigieron que sean atendidos por el delegado federal, Joaquín Díaz Mena, pero esto no ocurrió por lo que fueron atendidos por el subdelegado de desarrollo social y humano, Efraín Martín Sosa y el subdelegado administrativo Erick Rihani, quienes les aseguraron que se le pagaría conforme a la ley lo correspondiente, sin embargo, las mujeres no aceptaron e insistieron hablar con Díaz Mena.

Lugo Fleites, aunque no precisó el número de guarderías, dijo que algunas han cerrado, principalmente las ubicadas en el interior del estado, debido a que estas no cobran ningún tipo de cuotas de recuperación, en comparación con las abiertas en la capital del estado que solicitan cuotas de ayuda de entre 200 hasta 600 pesos, según la zona y los servicios que brinde.

Debido a la protesta fue interrumpido el registro de diversos programas como el de '68 y más' que antes era '65 y más', en donde los funcionarios públicos tuvieron que salir a realizar el trámite ante las largas filas de adultos mayores que esperaban a las afueras del lugar.

Las estancias infantiles reciben por cada niño 900 pesos y mil 800 por si cuenta con alguna discapacidad, los montos de los subsidios varían dependiendo de la cantidad de menores que atienden en donde el máximo es 60.