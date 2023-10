Protestan ejidatarios por pago del INAH

Un grupo de ejidatarios de Chablekal pidió ayer la intervención del Congreso del Estado para exigir al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el segundo pago por la enajenación de 53 hectáreas a favor de la zona arqueológica de Dzibilchaltún.

El comisario ejidal de Dzibilchaltún, Víctor Manuel Cauich Novelo, acudió a la sede del Poder Legislativo acompañado de integrantes del ejido, y declaró que la promesa de pago que estableció el INAH es de 127 millones de pesos, de los cuales el año pasado hizo efectivos 30 millones, con el compromiso de entregar un segundo pago seis meses después, sin embargo, expuso el líder ejidal, la dependencia federal no ha cumplido.

Agregó que en el acuerdo original con el INAH no hay establecido un monto específico sobre la cantidad a entregar en el segundo pago.

“Hasta el momento sólo nos ha dado 30 millones de pesos, ya pasó más de un año y no dan una respuesta por esto. El ejido está alterado, todos necesitan ese pago, por eso estamos acudiendo a todas las instancias para ver cómo nos pueden apoyar por ese pago siguiente”, dijo.

Víctor Manuel Cauich preciso que el ejido de Chablekal, cuyas tierras abarcan la zona arqueológica de Dzibilchaltún, se integra por 355 ejidatarios.

Agregó que en este momento analizan los recursos legales que utilizarán para obligar al INAH a cumplir la promesa de pago por la enajenación de 53 hectáreas.

“Ellos dicen que sí, pero nada más que no dicen la fecha, ellos no dicen que no, pero hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta”, expresó.

El comisario de Chablekal agregó que en este momento el ejido tiene disponibles 120 hectáreas de tierras, las cuales en este momento están en estatus de reserva.

Agregó que no han recibido ofertas de empresarios para adquirir dichas tierras, las cuales se ubican en diversos puntos de la localidad.

“Hacemos un llamado a los diputados del Congreso del Estado para que coadyuven en este proceso de petición al INAH y cumplan el compromiso de hacer efectivo el pago, porque la población ya se está cansando”, dijo.