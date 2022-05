Yucatán contaría con tres nuevos proyectos de energías limpias

MÉRIDA, Yucatán.- Luego de que la Cámara de Diputados desechó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas limitaba la participación privada en el sector, en Yucatán empresas generadoras de energía alternativa, manifestaron que dicha determinación les da confianza a las inversiones ya realizadas y revelaron que cuentan con al menos tres nuevos proyectos para aplicar en esta entidad con una inversión global de dos mil millones de dólares.

Actualmente en Yucatán operan tres parques eólicos, ubicados en Progreso, Dzilam de Bravo y Tizimín, y dos fotovoltaicos, en Progreso y Peto.

Al respecto, el director general de la empresa “Vive Energía”, que opera los parques eólicos de Progreso y Dzilam de Bravo, Benigno Villareal del Rio, declaró que los tres nuevos proyectos para esta entidad consideran generar mil megawatts de capacidad instalada.

Aunque no precisó en donde se ubicarán, el directivo dijo que estos proyectos se instalarán “en zonas ricas en recurso eólico”, y agregó que tras la determinación de la Cámara de Diputados para desechar la iniciativa de reforma eléctrica, están observando qué derrotero tomarán las políticas públicas en materia de energía renovable y de participación del sector privado en el mercado eléctrico mayorista mexicano.

“Nosotros estamos muy comprometidos con el Estado de Yucatán, la península crece en su demanda de energía a razón del 8 por ciento anual, cuando el resto del país crece al 3 por ciento, es decir, la Península de Yucatán crece en su demanda de energía a más del doble que el resto del país, y esto no es más que un reflejo de las exitosas políticas en materia de desarrollo económico que se están aplicando en esta región, no hay un mejor termómetro para medir el éxito y desarrollo económico en la región que su demanda eléctrica”.

Villareal del Rio agregó que la empresa que dirige es cien por ciento mexicana, y precisó que el parque eólico de Progreso tiene una capacidad de 90 megawatts y el de Dzilam de Bravo una producción de 70 megawatts, para hacer un total de generación energía eólica de 160 megawatts, que representa el 20% de la energía que consume Yucatán.

Explicó que el parque eólico de Progreso está en su segundo año de operación, y que está regulado por la Ley de la industria eléctrica, y que asimismo comercializa la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a su vez coloca la energía al mercado local.

Expuso que el parque eólico de Dzilam de Bravo está en su tercer año de operación, el cual está regulado por la Ley del servicio público de energía eléctrica, es decir, la legislación en la materia que existía previo a agosto de 2014 cuando entró en vigor la Ley de la industria eléctrica, por lo que la energía que se genera se comercializa al sector privado de México.

“El sector privado accede a esta energía a un precio más económico de lo que pudieran hacerlo comprando a cualquier otra opción de mercado”, dijo el entrevistado, quien agregó que entre los dos parques tienen a un total de cien trabajadores.

Respecto a que el pasado 17 de abril, la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al registrar 223 votos en contra y 275 a favor, frente a los 334 necesarios, Benigno Villareal afirmó que dicha resolución les da confianza para continuar operando e invirtiendo en este sector en Yucatán.

El Parque Eólico Península, en terrenos que se ubican entre las carreteras Mérida-Progreso y Chicxulub-Progreso.

“Estamos ahorita viendo la posibilidad de desarrollar tres diferentes parques en tres zonas distintas de Yucatán de manera conjunta rondan los 1,000 megawatts de capacidad instalada, lo cual representa una inversión cercana a los 2 mil millones de dólares”, agregó respecto de los nuevos proyectos a desarrollar para esta entidad.

“El no haber aprobado la reforma constitucional da certeza a las inversiones ya realizadas, que están materializadas al día de hoy, es decir, le dio certeza a aquellos inversionistas en el sentido de que no tendremos una ley perjudicial y que fuera además retroactiva, esto trae tranquilidad, no es lo mismo que fomentar nuevas inversiones, yo creo que las nuevas inversiones a México en materia de energía renovable privada van a llegar más temprano que tarde, pero aún creo que se necesita un impulso adicional al ánimo y confianza del inversionistas”.

En este sentido agregó que “al no aprobarse esta reforma eléctrica el principal ganador es México en el sentido de que se podrá seguir impulsando a las energías renovables, estamos convencidos de que el futuro de la energía es eléctrico, y el futuro de la electricidad es renovable porque esta última es sustentable en dos vías: desde el punto de vista del medio ambiente como la eólica y solar que son las que tienen mayor aceptación, y desde el punto de vista económico”.

