Cuando el 22 de diciembre de 1858 vio la luz Giacomo Puccini en Lucca, Italia, su destino estaba signado por una dinastía de músicos que se transmitían la profesión y los deberes oficiales como organistas y directores del coro de la catedral de San Martín, puestos que habían ostentado cinco generaciones de los Puccini y que algún día Giacomo ejercería a la muerte de su padre, sin embargo, cuando ocurrió el niño apenas tenía cinco años, es por ello que fue ocupado por otro músico con la cláusula de dejar la posición en cuanto Giacomo pudiera ejercerlo, lo que sucedió cuando tenía catorce años.

No obstante, la personalidad del joven, sus gustos y debilidades, seguramente no lo tenían cómodo trabajando en la iglesia, esto aunado a sus inquietudes musicales y un hecho fortuito, terminaron desviando su futuro para fortuna de la ópera. Cuando tenía dieciocho años se enteró que en Pisa se presentaría la ópera Aída, no dudo caminar hasta el lugar y regresar de la misma manera a la media noche con tal de conocer al compositor Giuseppe Verdi a quien admiraba.

La majestuosidad de la puesta lo impactó de tal manera, que definió su futuro musical. Su madre, una mujer con carácter fuerte y visionaria, haría todo lo posible con tal de conseguir las becas y recursos para que se trasladara a estudiar al Conservatorio de Milán, si bien ella creyó que su hijo después de instruirse regresaría a vivir a Lucca, el Gobierno no lo vislumbró así por lo que le negaron los recursos, pero eso no fue impedimento. Desde temprana edad comenzó a fumar hasta treinta cigarros diarios cuentan sus biógrafos, gustaba de tomar, cazar, correr autos y tenía debilidad por las mujeres, pues como decía: “Estoy siempre enamorado, enamorado como cuando tenía veinte años.

El día que ya no lo esté, denme un funeral”, y el funeral casi llega mientras componía su cuarta ópera en 1903: Madame Butterfly, el auto que acababa de comprar se volcó justo donde estaba un hueco, lo que impidió quedar aplastado pero que estuvo a punto de asfixiarse por el olor de gasolina. Las fracturas que sufrió lo dejaron en cama poco más de seis meses por lo que concluyó la ópera tres años y medio después. Su pasión por las mujeres no sólo lo llevó a componer óperas con protagonistas fuertes como su madre, sino a vivir una vida adúltera con una casada que había sido su alumna, lo que avergonzó a la familia.

Puccini es uno de los pocos compositores de ópera que vivió de sus creaciones, que paladeó el éxito en vida, aunque no siempre, porque fue hasta la tercera ópera, Manon Lescaut inspirada en la novela francesa Historia del caballero Des Grieux y Manon Lescaut, de Antoine François Prévost, que comenzaron a reconocerlo. A su muerte a los 65 años quedó inconclusa Turandot. El cáncer de garganta le detuvo el corazón hace cien años.