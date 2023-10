Jorge Bucay es un psicoterapeuta y escritor argentino que ofrece platicas alrededor del mundo y tiene varios libros sobre el comportamiento humano, sobre todo tiene una serie que se llaman hojas de ruta, porque son eso, una guía de cómo debemos andar los caminos que nos toca recorrer.

Oyendo una plática que dio, me llamó la atención cuando una persona se levantó y le preguntó “qué tenemos que hacer para ser felices”. Y él contestó: “Nada, es como si estuvieras en un carro que va colina abajo con muy poca pendiente y me preguntas qué debes de hacer para que el coche llegue debajo de la colina; la respuesta es nada, debes dejar de frenar, disfrutar el viaje y dejar que el coche baje a su velocidad”.

“Sobre todo debes dejar de pensar, porque el pensamiento tal vez te va a dar un buen trabajo o te va a permitir lograr algunas cosas, pero muy difícilmente te va a llevar a la felicidad, porque la felicidad es algo que sucede de la piel para dentro, no de la piel para fuera, es una decisión personal, cuanto más exigente seas con tu vida, menos feliz vas a ser”.

El impedimento principal para que el hombre sea feliz, dice Jorge Bucay, es que espera mucho de la felicidad, cree que ser feliz es estarse riendo, disfrutando todo el tiempo, cuando en realidad la felicidad es la paz que te da el estar contento con tus propias decisiones, es la tranquilidad de alguien que se conoce y se acepta a sí mismo, es la serenidad que se obtiene cuando uno está en el camino que eligió. Cuando entendemos que la felicidad es sentirse sereno, entonces sabremos que la plenitud no viene de que las cosas salgan como nosotros queremos, si no de haber decidido. La felicidad no es un derecho, es una obligación, es cómo ves tú lo que pasa afuera.

Jorge Bucay cita como ejemplo a la Madre Teresa de Calcuta, que vivió entre los más pobres de entre los pobres; ella los llamaba “los siguientes” porque eran los que estaban después de los más pobres, y sin embargo el nombre del lugar en donde ella vivía era conocido como “la ciudad de la alegría” y era en donde faltaba todo, pero aun así se podía respirar la alegría.

Le preguntaron cuáles son los principales enemigos de la felicidad, y él respondió: el miedo la vergüenza y la culpa, todas las cosas que te evitan ser lo que tú realmente eres.

Muchas veces vivimos llenos de culpabilidad y la culpa es una exigencia proyectada en el otro. Y la realidad es que detrás de nuestra culpa siempre esta nuestra propia exigencia.

Nos educaron llenándonos de todas las reglas que debemos de seguir para supuestamente ser felices; nuestros padres nos quisieron proteger de todo mal y para que no sufriéramos nos dijeron cómo ser para que todos nos quieran, y después de aprender todas esas reglas que nos alejan de nuestros propios instintos queremos preguntarnos por qué nos cuesta tanto trabajo ser como somos o ser felices con lo que realmente somos, la respuesta es porque nos perdimos en el camino, perdimos lo que realmente somos.

Por eso hay que seguir el consejo que nos da Jorge Bucay de pensar menos y sentir mas, llegar dentro de nuestro propio corazón para saber qué es lo que realmente queremos, qué camino es el que nosotros decidimos recorrer y luego aprender a disfrutar de la serenidad que nos da recorrer nuestras propias decisiones.