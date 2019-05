Mérida: camionero obliga a pasajera a caminar en calles oscuras del Sur

Novedades Yucatán/Mérida

Cada día surgen cientos de quejas sobre el transporte público de la ciudad, ya sea por el deterioro de la unidad o por el trato que los choferes le bridan a los usuarios.

Y este caso no es la excepción, ya que una joven denunció por medio de redes sociales que un chofer de la Ruta Emiliano Zapata Sur Rojo de la Alianza de Camioneros se negó a terminar su ruta y la obligó a bajarse a cinco cuadras de dónde finaliza su recorrido.

En la publicación, Sara Berdugo Coral indicó que "amigos, les comento lo que me acaba de pasar, tomé el camión que siempre tomo para ir a mi casa, el cual tiene dos rutas, azul que entra directo y rojo que da una vuelta, pero ambos terminan saliendo por el mismo lugar que es donde yo me bajo, a una cuadra de mi casa".

"Resulta que a este señor no le dio la gana de terminar su ruta y me obligó a bajarme a 5-6 cuadras de mi casa, a las 21:30 horas y con la inseguridad que hay se me hace algo totalmente injusto, puesto que yo estoy pagando por un servicio".

La publicación la joven asegura que no pudo ver el nombre ni el número de la unidad.