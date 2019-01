Novedades Yucatán/MÉRIDA

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) realizó 40 mil acciones de atención, de las cuales 7 mil fueron quejas, durante el 2018.

El subdelegado de la dependencia federal, Alberto Pinto Escamilla, precisó que al mes atienden cerca de 3 mil personas, entre quejas, asesoramientos y consultas, pero una de las principales causas de las reclamaciones se debe a que el usuario no reconoce el crédito que aparece en su historial, ya sea por compras que no realizó, adeudos de créditos no autorizados o por el robo de identidad.

Pinto Escamilla dijo que la dependencia federal atendió en 2017 a más de 38 mil personas, un cinco por ciento menos, en comparación con las 40 mil que recibieron atención en 2018, además el 70 por ciento de los asuntos atendidos se resuelve a favor de los usuarios.

Indicó que cada vez aumenta el número de personas que acuden a pedir algún tipo de asesoría, información o presentar alguna queja, ya que durante 2018 creció en un 6 por ciento las inconformidades y en un 12 por ciento las asesorías.

La aplicación de cobros indebidos y que los datos del buró de crédito no han sido actualizados, son las dos principales quejas que reciben en la dependencia.

“Deben tener cuidado al adquirir algún tipo de crédito, especialmente cuando le piden que deposite alguna cantidad antes de recibir el préstamo, cuando le ofrecen una tasa de interés muy baja, o bien, detectar algo fuera de lo normal antes de realizar cualquier trámite”, indicó.

Ante ello, recomendó no dar clic a páginas sospechosas ni responder llamadas o mensajes de correo que dicen entregar un premio, viaje o sorteo, ya que generalmente solicitan antes datos personales para otorgar el supuesto premio y robar dichos datos.