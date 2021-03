Quemar basura causa la mayoría de los incendios en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- En los últimos años se ha detectado que la principal causa de los incendios en Yucatán es la quema de basura descontrolada y no las quemas agrícolas como se pensaba, aseguró el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), Enrique Alcocer Basto.

Precisó que desde el inicio de la temporada de incendios forestales, el 1 pasado, se han registrado al menos cinco incidentes de fuego a diario, que han sido controlados de manera oportuna sin representar peligro alguno. Sin embargo, la cifra irá aumentando conforme avance la temporada.

De 10 incendios, estimó, al menos el 50 por ciento, es decir, cinco, son ocasionados por quema de basura, dos son a causa de colillas de cigarro o cristales, otros dos por pepenadores y los restantes por quemas agrícolas.

“Cada vez se va teniendo más conciencia; desde luego no podemos cansarnos de exhortar a la población que aún no lo hace a que se sume, sobre todo por la quema de basura, que es una práctica que está muy arraigada en el Estado y que es la principal fuente de incendios y no son como se había dicho en años anteriores los productores agrícolas, sino la quema de basura que se sale de control”, aseveró.

Indicó que desde que se generan las estadísticas de los reportes al 911 se ha notado que el problema principal es dicha práctica, que no es tan sencilla, pues al salirse de control puede poner en riesgo la vida y el patrimonio de las personas.

Recordó que en el Estado, el personal de Protección Civil estatal y municipal opera en cinco bases operativas para el combate de incendios que se encuentran en los municipios de Tizimín, Mérida, Valladolid, Izamal y Tekax.

Resaltó que conforme avanza la temporada, se reforzarán las acciones en todos los municipios yucatecos que reporten desde conatos de incendio hasta incendios forestales de gran magnitud.

