J. Salazar N. Calderón/MÉRIDA

Aunque 2019 no es año electoral en Yucatán, los principales partidos atraviesan por un “jaloneo” interno para mantener el control de las dirigencias.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de la derrota del 1 de julio de 2018, realizó un proceso de renovación dentro de su Consejo Político Estatal.

El primer paso fue la inscripción de un grupo de unidad, denominado “planilla blanca”, este miércoles 9, en el que tienen representación los principales liderazgos del tricolor.

Entre los miembros de dicha planilla está la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco; el senador Jorge Carlos Ramírez Marín; el ex candidato a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero; el ex candidato a la alcaldía de Mérida, Víctor Caballero Durán y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera Hernández.

También, la diputada federal María Esther Alonzo Morales, el dirigente del PRI en Mérida, Francisco Torres Rivas, el ex diputado federal Pablo Gamboa Miner, así como el ex gobernador Federico Granja Ricalde.

Jorge Carlos Sobrino Argáez, presidente estatal del PRI, precisó que el Consejo Político está integrado por 500 consejeros y sus suplentes, de los cuales la mitad son mujeres y, del total, 30 por ciento son menores de 35 años.

“Una vez integrado este Consejo arranca la segunda parte del proceso, con la definición del secretario técnico y de los nuevos integrantes de la comisión de procesos internos, si se requiere, y con ello los 500 consejeros deberán definir el método por medio del cual se elige la fórmula para presidir el nuevo Comité Directivo Estatal los próximos cuatro años”, explicó.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) prepara la renovación del Comité Directivo Municipal de Mérida, el de mayor peso político en Yucatán, liderado actualmente por Luis Canto García.

Al interior de blanquiazul se menciona que la designación del nuevo dirigente corresponderá al grupo cercano al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, ya que el Comité Directivo Estatal quedó en manos del grupo ligado al gobernador Mauricio Vila Dosal, resultando electo Asís Cano Cetina.

Se menciona que la corriente “valor azul” prevé postular a Josué Camargo Gamboa para relevar a Canto García, quien asumió de forma interina el cargo de presidente al solicitar licencia Mauricio Díaz Montalvo para incorporarse a la administración estatal, como director del Patronato Cultur.

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) continúa la disputa entre el representante legal Alejandro Cuevas Mena y el grupo encabezado por el secretario general del Comité, Bayardo Ojeda Marrufo, con el respaldo de Aurea Caltempa García y Nino Ferro Muñoz.

Ojeda Marrufo solicitó en días pasados al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) desconocer a Cuevas Mena como representante legal del sol azteca ante el órgano electoral y “congelar” el pago de las prerrogativas, ya que no es presidente del comité estatal del partido del Sol Azteca.

Recordó que el 28 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo estatuto del PRD, donde en el transitorio quinto señala que desde el 9 de diciembre de 2018 se debió nombrar una directiva provisional extraordinaria en la entidad, la cual tendrá la facultad legal para tener la personalidad jurídica del partido en Yucatán.

“Alejandro Cuevas feneció su término hace más de un año y ya no es el apoderado legal, así que le pido a los consejeros electorales a no entregarle las prerrogativas estatales, en caso contrario, estarán incurriendo en un delito y los denunciaremos legalmente. Son 515 mil pesos que espera recibir solo para pagar a sus empleados personales”, dijo.

Advirtió que de continuar Cuevas Mena ostentándose de manera “ilegal” en dicha representación, así como hacer uso de recursos públicos, puede estar incurriendo en ilegalidad.

Sin embargo, el Iepac procedió a entregar a Alejandro Cuevas Mena los recursos de la primera quincena de este año que le corresponden oficialmente a dicho partido y señaló que continuará haciéndolo porque “no puede dejar a este organismo político sin prerrogativas”.

En el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ganador de las elecciones federales del 1 de julio de 2018, en Yucatán este año se renovará la directa del Comité Directivo que encabeza Mario Mex Albornoz.

A partir de septiembre del año pasado y hasta el 20 de agosto de 2019, se hará la credencialización de los afiliados de ese partido para actualizar el padrón, que al último corte era de más de 30 mil militantes en la entidad.

Hay grupos al interior de este partido que se han manifestado en contra de Mex Albornoz acusándole de malos manejos junto con el secretario general del partido, Eleonaí Contreras Soto, quien aspiraría a quedarse con la dirigencia estatal.

Además, los institutos llamados de “la chiquillada”, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), se encuentran en “veremos” en la renovación de sus directivas estatales, a cargo de Francisco Rosas Villavicencio y Silvia López Escoffié, de manera respectiva.

Consejo Político del PRI

Al encabezar la toma de protesta del Consejo Político Estatal 2019-2022 del PRI, la dirigente del Comité Ejecutivo Nacional, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que con el trabajo que inició este domingo buscan recuperar la confianza de la ciudadanía.

Diversas personalidades de la política, durante la toma de protesta del Consejo Político Estatal 2019-2022 del PRI. (Daniel Sandoval)

Al acto protocolario, que se llevó a cabo en la sede del Comité Directivo Estatal, asistieron 493 consejeros, a quienes pidió crear acuerdos políticos con base en la inclusión, como piedra angular del fortalecimiento del PRI.

Como parte de la orden del día, Ruiz Massieu tomó la protesta a los 493 consejeros políticos, acto seguido se designó y aprobó por unanimidad a Carlos Carrillo Maldonado como secretario técnico del organismo.

Posteriormente, la dirigente nacional resaltó que la planilla de unidad que rindió protesta no sólo representa el priísmo, sino a la sociedad de Yucatán, porque es un consejo de paridad con el 50 por ciento de mujeres, la tercera parte de jóvenes, con militantes indígenas y con el 60 por ciento de ciudadanos de municipios del interior del Estado.