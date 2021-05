Reactivación de bodas y congresos, importante para la derrama económica

MÉRIDA, Yucatán.- La reactivación del segmento turístico de congresos, reuniones y bodas ayudará a darle mayor dinamismo al sector, afirmó el ex presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Escalante Bolio.

Esta actividad ayuda a incrementar la derrama económica a hoteles, turisteros, banqueteros, restaurantes, músicos y otros integrantes de esa gran cadena de valor golpeada severamente por más de un año.

Escalante Bolio aseguró que regresar a estas actividades generará una importante derrama económica para Yucatán, que hasta el 219 significaba recursos por más de tres mil 200 millones de pesos para la entidad.

El también CEO de Amigo Yucatán, una de las empresas touroperadoras líderes de la Península, dijo que acelerar la reactivación de las reuniones, congresos, convenciones y bodas de destino permitirá recuperar de manera más eficiente la economía de este sector.

Comentó que este sector atraviesa por su peor crisis causada por la pandemia de Covid-19, lo que a su vez originó severos estragos en las empresas que organizan ese tipo de eventos sociales y de otra índole.

“Algo que puede recuperar la economía de Yucatán, que no le está dando importancia el Gobierno ni la iniciativa privada. Todos los nichos de turismo son importantes, pero no todos nos dan la oportunidad de una derrama más rápida de negocios, de dinero, de recuperación de empleos, de ocupación de cuartos”, abundó.

Insistió en que el regreso a la actividad de congresos y convenciones, así como de las bodas de destino permitirá recuperar la actividad turística en poco tiempo, pues la promoción del turismo individual no ayudaría de manera eficiente a la economía yucateca.

“Tenemos que empezar reuniéndonos, reviviendo un fideicomiso de promoción. ¿Qué campaña de promoción vamos a hacer? Aunque todavía no han empezado los congresos, si no empezamos a sonar la campana y no hacemos una promoción adecuada hoy, tampoco va a caer el fruto gratis del árbol”, afirmó.

