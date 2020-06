Bienvenida la reactivación económica de Yucatán... ahora a cuidarse

MÉRIDA, Yucatán.- Luego de más de dos meses de inactividad por las medidas de contingencia por el Covid-19, los sectores comercio, servicios, turismo, manufactura, restaurantes, inmobiliario y despachos de profesionistas regresan hoy a la actividad; la reintegración se anticipa de manera escalonada y con estrictos protocolos sanitarios: todas las empresas están obligadas a proporcionar cubrebocas o protectores faciales a todo su personal.

Con los resultados de los indicadores estatales que marcan que el semáforo de Yucatán está en color Naranja y cuando han pasado los efectos de la tormenta tropical “Cristóbal”, se iniciará con la ola 1 de la reactivación económica de Yucatán, estrategia compuesta en tres olas, las fechas de las siguientes dos se revelarán en los próximos días.

El Gobierno de Yucatán, para asegurar el cuidado de la salud de los yucatecos durante este proceso de reactivación económica, ha previsto que todos los negocios y empresas serán de manera continua supervisados y vigilados por inspectores de protocolos de salud, para que se cumpla la estricta implementación de medidas de higiene y prevención para empleados y clientes.

Para que estos giros comerciales puedan reabrir debieron cumplir previamente con su registro en la página de internet www.reactivacion.yucatan.gob.mx, pues ahí se les otorgó información sobre los protocolos sanitarios para tener una reapertura segura para su personal y clientela.

Los negocios incluidos en esta primera ola que no se registren en esta página no podrán integrarse hoy a la reactivación económica.

En la ola uno de reapertura, además de los negocios esenciales, podrán operar la industria de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercio al mayoreo, despachos de profesionistas, hoteles parcialmente abiertos, restaurantes solo mediante reservación y al 25 por ciento de su capacidad.

Además del comercio al por menor mediante ventas en ventanilla para quienes tengan menos de 150 metros cuadrados y para quienes tienen más de 150 metros cuadrados solo podrán tener dentro de su establecimiento un cliente por cada cinco metros cuadrados; estéticas y clínicas de la salud, solo laborarán con previa cita y hasta un máximo del 25 por ciento de su capacidad.

Esta primera fase no debe significar el relajamiento de las medidas de higiene y prevención, sino por el contrario, es cuando más se deberán aplicar, pues podría suceder que, si debido a esta reapertura gradual no se es responsable y se disparan los contagios y se satura la capacidad hospitalaria, obligue a dar marcha atrás y cerrar de nueva cuenta los negocios no esenciales.

Por ello, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) estableció un acuerdo SSY 03/2020, publicado el pasado viernes en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado.

Las restricciones, medidas de higiene y las condiciones de operación aplicables a las actividades económicas serán publicadas semanalmente en el sitio web: https://reactivacion.yucatan.gob.mx/ y se actualizarán de acuerdo con la ola vigente en el Estado y el nivel de riesgo que represente el desarrollo de una actividad económica.

Este modelo de reapertura económica permitirá obtener el resultado vigente por regiones, emitido por la autoridad sanitaria federal y evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico.