Realidad el sueño de Ruby luego de “35 años por una pasión”

Joel González/Mérida

El sueño acariciado durante mucho tiempo por la cantante Rubí Dzib, de celebrar con un magno evento más de tres décadas de trayectoria artística se hará realidad el próximo miércoles 13, cuando salga al escenario del máximo recinto de las artes de Yucatán, el “Peón Contreras”, en el concierto “35 años por una pasión”.

Acompañada por la Orquesta Típica de Yukalpetén (OTY), la integrante del afamado grupo yucateco Las Maya Internacional, obsequiará a su público una noche especial y llena de romanticismo, interpretando boleros y música tradicional yucateca.

El repertorio preparado para la ocasión es una selección de los temas que interpretan las solistas de la OTY, entre las que figuran Flor de azahar; Como tú quieras; Flor con alma; España y México; Tú, mi única pasión; así como Mi ciudad; Contigo aprendí; Para toda la vida; Vida linda; Amanecí en tus brazos; Veracruz y Chabela.

Como primicia, la cantante estrenará el bambuco “Mi canto y tu corazón”, que escribiera su esposo Felipe Díaz Medina para Judith Pérez Romero, quien deseaba un tema para dar gracias al público.

Compartió que celebrar 35 años es una satisfacción personal, por todo el trabajo que envuelve esta carrera, la cual describe como un proceso hermoso en el que ha tenido la bendición de alternar con grandes personajes de la música.

Destacó que tuvo la fortuna de ser invitada a integrarse a “Las Maya Internacional”, una agrupación donde participó 12 años al lado de la maestra Judith Pérez Romero y por un breve periodo con Ligia Cámara Blum.

“Ellas me dejaron grandes enseñanzas, no solo por su talento musical, sino por la manera en que llevaban sus vidas estos pilares de la música yucateca; forjaron lo que soy actualmente y eso me ha permitido interpretar distintos géneros como blues, jazz, boleros y el bambuco”, apuntó.

La vocalista abundó que en todos los ritmos ha tenido mucha aceptación del público pero se siente a gusto cantando boleros.