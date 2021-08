Realizan campaña gratuita de detección de cáncer

MÉRIDA, Yucatán.- Hasta el pasado sábado 14 se han confirmado en Yucatán 19 casos de cáncer cervicouterino (CACU), de acuerdo con cifras la Secretaría de Salud federal. En 2020, la entidad reportó 26 casos. La cifra es menor a los 81 casos confirmado en 2019.

Especialistas señalan que debido a la reconversión hospitalaria por la pandemia de Covid-19, la detección de este tipo de tumores se detuvo y pudo haber más pacientes con el padecimiento sin diagnóstico y, en consecuencia, sin tratamiento.

Ante este panorama y con el fin de incrementar la detección oportuna de este mal y que las pacientes reciban el tratamiento oportuno, que pueda salvarles la vida, el Centro de Salud Urbano de Mérida (CSUM), adscrito a la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), realiza una campaña de prevención del cáncer en la mujer y las invita a realizarse su prueba de Papanicolau y mastografía, a quienes lo requieran.

Este cáncer es el segundo más letal en mujeres yucatecas, solo superado por el cáncer de mama. Cada año, la entidad registra en promedio 90 muertes a causa de tumores malignos en el cuello del útero.

Por medio del estudio de Papanicolau, las células tomadas por medio de un raspado de la abertura del cuello uterino se examinan bajo un microscopio. El cuello uterino es la parte más baja del útero (matriz) que desemboca en la parte superior de la vagina.

La mayoría de los cánceres del cuello uterino se pueden detectar a tiempo si una mujer se hace pruebas de Papanicolau de manera rutinaria. Estos exámenes de detección deben empezar a la edad de 21 años o partir del inicio de la vida sexual.

En estos días, en el CSUM se encuentra la Unidad móvil para la realización de pruebas de detección de cáncer cervicouterino de manera gratuita a todas las mujeres que la soliciten. El personal femenino que realiza estas pruebas, está altamente capacitado (incluso una de ellas ha ganado un premio a nivel nacional).

Se informó que los requisitos para poder realizarse la prueba son:

- No estar en su periodo menstrual o que hayan pasado siete días de su último día de sangrado; no haber tenido relaciones sexuales en las últimas 48 a 72 horas

- No haberse realizado duchas vaginales en un lapso de 48 horas antes

- No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas) durante los dos últimos días.

Las mujeres interesadas en realizarse la prueba, pueden acudir al Centro de Salud Urbano, ubicado en la calle 67 por 50 del Centro de Mérida (a una cuadra de la Iglesia de San Cristóbal), de lunes a viernes de las 7:00 horas a las 12:00 del día y de las 14:00 horas a las 18:00 horas. Los sábados y domingos, el horario es de las 8:00 horas a las 13:00 horas, y de las 15:00 horas a las 17:00 horas.

