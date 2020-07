Operación de yates reiniciará con nuevo reglamento para proteger la salud

MÉRIDA, Yucatán.- La reanudación en la operación de yates en Yucatán será regulada por un nuevo reglamento elaborado por el Gobierno del Estado ante la pandemia del coronavirus Covid-19, el cual establece que cada embarcación de 40 pies podrá llevar un máximo de seis personas, mientras que las unidades mayores a 40 pies hasta ocho tripulantes, informó ayer el presidente de la Asociación de Marinas de Yucalpetén, Mario Esquivel Ríos.

Como Novedades Yucatán adelantó, este fin de semana será la reapertura de actividades de las marinas en el Estado, y al respecto Esquivel Ríos explicó que también se modificó el horario de navegación al establecerse que será de 7:00 a 16:00 horas, a partir de mañana.

“El Gobierno del Estado, en coordinación con nosotros, elabora el nuevo reglamento que se dará a conocer este jueves. Se establecen horarios, límites de personas y las cosas que debemos tener en cada embarcación para que puedan abrir las marinas. Se está trabajando con la Secretaría de Salud estatal”, indicó.

Esquivel Ríos recordó que hace unos días la asociación que encabeza solicitó a las autoridades que se les reconozca como establecimientos comerciales y no como turísticos.

“No somos turísticos, en Progreso y en Yucatán no hay turismo náutico, está mal puesto, no sé a quién se le ocurrió poner marinas turísticas”, afirmó.

Indicó que su primera marina en Yucatán se llamaba servicios acuáticos de Yucalpetén, “y todas las marinas son de servicios, les damos atención de estacionamiento a los propietarios, es como un estacionamiento de autos, pero no rentamos a turistas, no hay ninguno que vaya a rentar un barco, una lacha o un yate, nadie, cero turismo”.

En este sentido, agregó que “indebidamente le pusieron marinas turísticas y caímos en el problema de que ese sector es lo último que se le dará reapertura. Afortunadamente, lo entendieron el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, y están apoyando la idea de que no estamos bien catalogados, que somos marinas de servicios náuticos, no turísticas; eso debe quedar muy claro. No estamos en la ola del turismo, la cual será la última en salir”.