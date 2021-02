Ahora un yucateco hizo la receta de los papadzules en el programa Hoy y así le quedaron

Ahora fue en el programa matutino "Hoy" en donde se realizó la receta de los "papadzules yucatecos" durante su sección de cocina, y aunque fue mucho más apegada a la receta original que se realiza en nuestro estado, los internautas dejaron en claro que tampoco es el tradicional platillo tal y como se le conoce.

Lo que llama la atención es que en esta ocasión fue un yucateco el que intentó realizar este manjar, pues Christopher Basteris (conocido por participar en un reality show y que ahora es chef) acudió al programa de Televisa para presentar la receta.

El internet nuevamente se ha volcado hacia los comentarios a favor y en contra de esta nueva preparación, pues ha dado mucho de qué hablar desde hace unos días cuando en “Venga la Alegría” se aventuraron de forma errónea a hacer papadzules.

Durante la preparación el chef Christopher Basteris sí utilizó la pepita adecuada para este platillo, aunque muchos han destacado que le faltaron algunos puntos importantes de la tradicional receta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HOY (@programahoy)

Cabe destacar que Christopher Basteris se dio a conocer cuando en 2015 ingresó al famoso reality show "Big Brother". En aquella ocasión el yucateco se presentó como un "nini", lo que generó polémica.

Posteriormente, tuvo participación en algunos programas a nivel nacional y ahora colabora como chef en el programa Hoy, además de tener su propio canal de cocina en Youtube.

Polémica de los papadzules de Venga la Alegría

La polémica de los papadzules nació el pasado martes, cuando en el programa matutino de TV Azteca “Venga la Alegría”, el chef Mariano Sandoval, al frente de la sección de cocina, dio a conocer cómo preparar este tradicional plato.

Sin embargo, como le pasara a la famosa actriz Anahí con su receta de enchiladas, la manera de cocinar los papadzules no fue del agrado del público yucateco y la sección recibió fuertes críticas en redes sociales.

“¡Qué feoooo! Jajajajaja, justo comí el delicioso manjar hace unos días, pero estaría padre si los hicieran como se deben hacer”, “Eso no es papadzul, luce terrible y la pepita no se realiza así”, “Ay, nooooo, han masacrado nuestro papadzul”, “Con todo respeto, deberían investigar mejor antes de hacer un platillo tradicional. No se parece, ni tiene absolutamente nada qué ver con una verdadero papadzul”.

Esas fueron algunas de las críticas que los yucatecos dejaron al programa, pues el famoso chef no logró que su platillo quedara justo como los yucatecos lo conocen y al verse demasiado diferente las críticas no se hicieron esperar.

Ahora lee:

Yucatecos critican a Venga la Alegría por su 'extraña' preparación de los papadzules

Yucatán no lograr aplanar la “curva” de muertes por covid; febrero, de los meses con más decesos

Mérida, de las seis ciudades más caras de México