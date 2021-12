Recomienda el Congreso al Poder Judicial reformar su presupuesto

Integrantes de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado recomendaron al Poder Judicial del Estado realizar una “reforma profunda” a su presupuesto para el año 2022 para aumentar el salario a los 1,200 trabajadores que ayer realizaron un paro total de labores para pedir el aumento salarial de al menos 7 por ciento, que por segundo año consecutivo el órgano de impartición de justicia plantea “congelar”.

Afirmaron que el Poder Judicial tiene de plazo el 15 de enero de 2022 para modificar sus partidas presupuestales para proceder al aumento salarial que están solicitando los trabajadores.

Los integrantes de la Comisión de Presupuesto se reunieron ayer en la sede el Congreso del Estado con los secretarios generales del Sindicato Único de Trabajadores, Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y el Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado, Renán Marcelino Puc Chi y Luisa Inés Martín Puc, respectivamente.

El diputado Crescencio Gutiérrez González, secretario de la comisión señaló que es recomendable revisar el marco normativo del Poder Judicial para hacer eficientes sus servicios y para reconocer el esfuerzo de las personas que se desempeñan en ese ámbito.

Agregó que la función del Congreso del Estado es aprobar o no el presupuesto, no "podemos justificar números en cuanto al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo", dijo.

Por su parte, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Eduardo Sobrino Sierra manifestó que el Poder Judicial tiene facultades para hacer ajustes de su presupuesto para 2022 en vías de aumentar el salario de los trabajadores, además dijo que se necesita trabajar en el funcionamiento del Poder Judicial, porque hay muchas cuestiones que hay que actualizar para que puedan realmente funcionar adecuadamente.

“Es justa la demanda que están haciendo los trabajadores del Poder Judicial, yo creo que ya lo que se necesita es actualizar el funcionamiento de los poderes, en el Poder Judicial hay muchas cuestiones que hay que actualizar para que puedan realmente funcionar adecuadamente, modernizarlo, hay que revisar para que no sucedan este tipo de cuestiones, de que no consideren y se incorpore el incremento inflacionario de manera automática, debería de ser, mínimamente el tema inflacionario y no está sucediendo”, afirmó Sobrino Sierra.