Reconocen 30 y 40 años de labor magisterial de progreseñas y progreseños

Maestras y maestros de la cabecera municipal y de las comisarías se reunieron anoche en la Casa de la Cultura, en una celebración que les preparó el Ayuntamiento de Progreso para conmemorar el Día del Maestro, asimismo para reconocer de manera especial y postuma al Maestro Distinguido 2024, Adalberto Pech Paredes.



El alcalde Roger Gomez Ortegón, acompañado de su esposa, la señora Yessica Molina Roche, les agradeció su labor a los más de mil 400 docentes que se reunieron, resaltando que no solo enseñan materias académicas, también son mentores, modelos a seguir y figuras de apoyo para sus alumnos.



Por lo que los invitó a continuar con su compromiso y esfuerzo en pro de las niñas, niños y jovenes del municipio, y del desarrollo del puerto.



Posteriormente, el edil, entregó reconocimiento postumo al Maestro Distinguido 2024, profesor Adalberto Paredes Esquivel, el cual lo recibió su hija, la señora Aurora Cecilia Paredes Carreón.



Seguidamente, las autoridades también reconocieron la labor magisterial de más de 25 maestros por sus 30 y 40 años de trayectoria en el ambito educativo.



Por 30 años a los maestros Jorge Antonio Vera Crisanty y Leticia Guadalupe Cisneros Ávila, del Centro de Atención Múltiple; Reina del Carmen Canto Yañez, de la escuela José Eusebio Rosado Rodríguez; Mario Andrés Canto Magaña y Ángel Francisco de la Cruz Medina Nah, del Cetmar No. 17, y Maribel Gutierrez Pech, del Centro Educativo del Mayab.



Asi como también a los maestros Zasi Beatriz Blanco Hernández y Alicia Guadalupe Ricalde Castillo, ambas de la primaria Ismael García. María Hideliza Aguilar Pérez, de la Álvaro Obregon.



Asimismo: Lila Evelyn Yan Villegas y Jaqueline Esther Gamboa Argüelles y Dora Ethel Montes Loría, de la secundaria Carlos Marx; Pedro Jesús Gutierrez Sánchez, de la Andrés Quintana Roo, y José Manuel Carranza Soto, de la Maniobras Marítimas.



Gladys María Montalvo, de la secundaria técnica No. 8; Gelmy Leticia Pérez Aguilar, del preescolar Isabel María Pérez de Rivero y Elsy Beatriz Roche Nadal, del preescolar, José Clemente Crozco de la cpmisaría de Chelem.



Mientras que por 40 años a Layla Esquivel Paredes del Centro de Atención Múltiple No. 6; Araceli del Rosario Quijano Borges, de la secundaria Benito Juárez García, y Rosen Chan Velázquez, del Cetmar No. 17.



A este evento asistieron la sindico municipal, Patricia Rosado González; los regidores Prof. Lucy Lorena Polanco Aguilar, de Educación; Mario Canto Briceño, de Comisarías; Mtro. Herbert Pech Baquedano´, así como la titular de Educación, Dianela Nuñez Castro.