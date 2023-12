La Delegada Estatal de Cruz Roja Mexicana en Yucatán, Michelle Byrne de Rodríguez, entregó reconocimientos a las y los 13 voluntarios que viajaron a Guerrero para brindar ayuda humanitaria a las familias afectadas tras el paso del huracán Otis.

“En Cruz Roja no tenemos nada si no los tenemos a ustedes, en Sede Nacional se recolectó la ayuda humanitaria, pero son los voluntarios los que la llevaron a las familias. Me siento muy orgullosa de cada uno de ustedes que dijeron que si, porque es un viaje para ayudar a seres humanos que tienen muchas necesidades”, destacó Byrne de Rodríguez en la Sala de Juntas de la Delegación Mérida.

Y añadió que, la institución es un solo equipo que está presente con diferentes proyectos, como los que se dedican a capacitarse y ayudar, “son héroes diarios porque han escogido salvar vidas para ayudar a la gente y que más loable puede ser en la vida que servir a nuestros hermanos”.

Los reconocimientos se entregaron a José Antonio Estrella Castro, José Elai Koyoc Morales, Jorge Arturo Contreras Lizama, José Luis Ancona Cervera, Jenny Jazmín Méndez de Dios, Luis Enrique Mukul Caamal, Natali Ake Poot, Yesenia de los Ángeles Chi Alvarado, Cristal Paloma Mis Uc, Mariela Palomo Cetina, Aylin Carolina Flores Márquez, Fernando Estrada Novelo y José Antonio García Fuentes.

En su turno, el Coordinador Estatal de Socorros, Estrada Novelo explicó que un grupo apoyó en la entrega de ayuda humanitaria, en las bodegas con carga, descarga y acomodo de los víveres; otro grupo participó en la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) donde se recorría casa por casa para conocer las afectaciones y unos más en el carro cocina que por primera vez implementó la Cruz Roja para dar alimentos calientes a la población.

García Fuentes además del agradecimiento, afirmó que, “aunque no fue fácil la satisfacción de ayudar fue invaluable y al mismo tiempo una experiencia de mucho aprendizaje, traemos una enseñanza para la Delegación, tenemos mucho que trabajar en cuanto a desastres para que, en Yucatán, en caso que se presentará una emergencia se esté preparado para estas situaciones ya que no sabemos cuándo nos puedan afectar”.